Ukrajinski predsednik Zelenski pristaja na to, kar je zahteval še pred nekaj tedni, na nevtralnost Ukrajine, odpoveduje se namreč članstvu v Natu, za svojo državo prosi le varnostna zagotovila, tako kot jih je sam Putin iskal za Rusijo pri ZDA in severnoatlantskem zavezništvu. Invazija se torej lahko ustavi in okupatorji vrnejo domov. A se to še ne dogaja. Zasledujete še kaj, gospodar Kremlja? Pripojitev Ukrajine Rusiji, razen samooklicanih neodvisnih republik v Donbasu? Dvomim. Njeno zasužnjevanje z zamenjavo demokratično izvoljenega vodstva s sebi zvesto marionetno oblastjo pa zagotovo, v upanju seveda, da bodo Ukrajinci sčasoma na vse to pozabili ali se privadili brez dolgotrajnih zamer. Ali ima v mislih morda še kaj, kar sega dlje od napadene države?

Priznam, da si nisem nikoli mislil, da bomo tudi povojne generacije trepetale, kot so one naših staršev in dedkov, ko so prvič slišale firerja nagovoriti nemško nacijo in žugati svetu. Resda, bilo je hudo in zagonetno doživljati tudi (na srečo le desetdnevno) vojno doma – omenil sem Balkan pred 30 leti – ter spremljati in trpeti za usode sorodnikov, znancev ter prijateljev ob veliko bolj krvavi drami v južni soseščini, a vedeli smo, da se bodo sovražnosti vendarle prej ali slej končale in ostale znotraj meja razpadle skupne države.

Tokrat te vere ni, ker se je šel novodobni ruski car nekaj, česar se ne da povsem razumeti, še manj predvideti, kdaj in kje se bo ustavilo. Ne vem, ali tudi sam ve, kaj počne. Ker izjave in drugi signali, ki jih daje, so dokaj konfuzni in po svoje blazni. Za sankcije, ki jih ZDA in Evropska unija sprožajo, da bi ga spametovale, se ne zmeni. Nasprotno, vrača s kontrasankcijami. Ne pomagajo niti domači mirovniški protesti in zahteve, naj preneha agresijo in dvigne roke od Ukrajine. Odgovarja s pregonom demonstrantov. Tudi izolacija, osamitev Rusije na vseh področjih, ki se postopoma uvaja, mu ne pride do živega. V nedeljo je celo izdal svojim jedrskim silam ukaz o povečanju pripravljenosti?! To, kar si je dal v glavo, hoče očitno speljati do konca, naj stane, kolikor stane. Kje pa je ta konec, še ne vemo. Dajmo verjeti ali vsaj upati, da ga bo kdo od bolj prisebnih svetovalcev posvaril, da so mu tanki že prispeli do meje s Poljsko in da jih kaže ustaviti, ker prestop te meje pomeni skorajda zanesljivo korak na pot brez vrnitve, zanj osebno, za Rusijo, za ves svet.

Končam naj z razmislekom, ki zadeva moje osebno prepričanje, da bi morali na Zahodu pravočasno zaznati, da je Putin izgubljal ratio in da je potreboval močna pomirjevala v obliki varnostnih zagotovil – glavno, da Ukrajine ne bo v Natu! – da se ne bi začel pretvarjati v nevarno pošast. Tablet od nikoder in pretvorba se je zgodila. Zdaj trepetajo ne le Ukrajinci, ampak ves svet, zagotovo vsa Evropa.

Zadnje upanje je, da privolitev Zelenskega v nevtralnost njegove države Putina vendarle prepriča o preklicu tankov in ukazov o večji jedrski pripravljenosti. Ter ponudi novo priložnost diplomaciji, ob polnem in ne samo njegovem zavedanju, da sveta, kakršnega smo poznali še pred tednom dni, ni več.

Aurelio Juri, Koper