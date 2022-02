Rebeka Rusjan Zajc, pianistka in skladateljica: O skladbi, ki se nima namena končati

Ko so lani na 62. Jazz festivalu Ljubljana vabili na koncert obetavne slovenske pianistke in skladateljice Rebeke Rusjan Zajc, ki živi in ustvarja v meki sodobnega jazza, v Amsterdamu, so zapisali: »Solo koncert pianistke je pojav zvoka in kompozicije, ustvarjene na kraju samem.« Zanimivo je namreč, da že eno leto igra »isto« skladbo, ki nima naslova, se pa iz nastopa v nastop nadaljuje, nadgrajuje. Kako se je njen solo projekt razvil od lanskega jazzovskega festivala do festivala slovenske jazzovske ustvarjalnosti Zvončki in trobentice nedavno v Cankarjevem domu ter kako se bo razvijal naprej, smo se pogovarjali s pianistko po njenem koncertu v Ljubljani.