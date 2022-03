S peko doma jezila predvsem soproga

Skoraj 90-letna Ivanka Brodar je vse svoje življenje obdana z moko, jajci in drugimi sestavinami za peko in cvrtje peciva. In čeprav zadnja leta iz svojega znanja dela uspešen posel, je v mladosti pekla iz veselja, s svojimi mojstrovinami pa razvajala tako družino kot sosede. Še najbolj pa otroke, ki še danes radi ob koncu tedna potrkajo na njena vrata.