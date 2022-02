Macron je v 90-minutnem telefonskem pogovoru ruskega voditelja pozval, naj ustavi napade na civiliste in civilno infrastrukturo v Ukrajini ter zavaruje glavne prometnice, zlasti cesto z juga Kijeva, pri čemer je ruski predsednik »potrdil svojo pripravljenost za sodelovanje«, so sporočili iz Elizejske palače.

Dodali so, da je Macron Putina poklical na prošnjo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, s katerim se je v zadnjih urah »večkrat pogovarjal«.

Macron je prav tako ponovil zahtevo mednarodne skupnosti, da Rusija ustavi ofenzivo proti Ukrajini, in potrdil potrebo po takojšnji prekinitvi ognja, so še sporočili iz Elizejske palače, vendar niso navedli odgovora ruskega predsednika. Macron je Putina tudi pozval, naj spoštuje mednarodno humanitarno pravo in omogoči, da pošiljke pomoči dosežejo prebivalce.

Putin pa je Macrona seznanil s svojimi predpogoji za končanje spopadov v Ukrajini. »Vladimir Putin je poudaril, da je dogovor mogoč le, če bodo brezpogojno upoštevani legitimni varnostni interesi Rusije, vključno s priznanjem ruske suverenosti nad Krimom, demilitarizacijo in denacifikacijo ukrajinske države ter zagotovitvijo njenega nevtralnega statusa,« je Kremelj zapisal v izjavi po telefonskem pogovoru voditeljev.