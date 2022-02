Putin je v nedeljo ruskim silam za odvračanje, ki vključujejo tudi enote z jedrskim orožjem, ukazal, da preidejo v stanje visoke pripravljenosti. Pojasnil je, da je to storil v odziv na »agresivne izjave« članic obrambne zveze Nato.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je danes za zaostrovanje razmer med invazijo Moskve na Ukrajino med drugim obtožil Trussovo. Dejal je, da so različni predstavniki na različnih ravneh podali izjave o možnih spopadih ali celo trkih in spopadih med Natom in Rusijo. »Menimo, da so takšne izjave popolnoma nesprejemljive. Avtorjev teh izjav ne bi imenoval poimensko, čeprav je bila to britanska zunanja ministrica,« je na današnji novinarski konferenci dejal Peskov.

Ni natančno jasno, na katere pripombe Trussove se je Kremelj skliceval.

Trussova je v nedeljo opozorila, da bi lahko prišlo do »konflikta« med Rusijo in Natom, če Putin ne bo ustavljen v Ukrajini. »Če Putina ne bomo ustavili v Ukrajini, bodo ogrožene druge države: Baltik, Poljska, Moldavija, kar se lahko konča s konfliktom z Natom. Tja ne želimo iti,« je v nedeljo dejala Tussova v pogovoru za Sky News. Dodala je, da gre v tem dolgotrajnem sporu za svobodo in demokracijo v Evropi.

Ministrica pa je v nedeljo za BBC povedala še, da podpira ljudi iz Združenega kraljestva, ki bi se morda odločili oditi v Ukrajino, da bi ji pomagali v boju proti Rusiji. Dodala je, da se morajo ljudje sami odločati in da se Ukrajinci borijo za »svobodo in demokracijo«, ne le za svojo državo, ampak tudi za »celotno Evropo«.

V Veliki Britaniji je bila izjava Peskova danes deležna kritik, češ da gre za odvračanje pozornosti od ruskih dejanj v Ukrajini. Tudi na britanskem zunanjem ministrstvu so prepričani, da ni ministrica z ničimer spodbudila tovrstnega stopnjevanja.