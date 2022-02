»To je velik korak za Švico,« je dejal Cassis na novinarski konferenci in poudaril, da je vlada odločitev sprejela »premišljeno in nedvoumno«.

To je sporočil, potem ko je Bern več dni okleval, ali naj se pridruži Zahodu pri uvedbi sankcij proti Moskvi zaradi v četrtek začete invazije na sosednjo Ukrajino. Pri tem je kot razlog navajal dolgoletno nevtralnost države.

V EU je zato že naraščalo nezadovoljstvo. Neimenovani evropski diplomat v Bruslju je za nemško tiskovno agencijo dpa dejal, da je nerazumljivo, da se Švica, ki sicer ni članica EU, sklicuje na nevtralnost, ko bi morala kaznovati kršitve mednarodnega prava.

Švicarski predsednik Cassis je v nedeljo prvič omenil možnost zamrznitve ruskega kapitala v Švici. Vztrajal pa je, da bo odločitev vlade v vsakem primeru v skladu z načeli politične nevtralnosti.

Po današnji seji vlade pa so sporočili, da bo Švica sankcije izvajala v sodelovanju z EU in da gre predvsem za ukrepe na področju blaga in financ, pa tudi zamrznitve premoženja posameznikov in podjetij.

Bančne račune vseh 336 oseb, ki so na črnem seznamu Bruslja, vključno s Putinom, ruskim premierjem Mihailom Mišustinom in zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom, so »zamrznili s takojšnjim učinkom«, poroča britanski BBC na svoji spletni strani.