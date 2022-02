Kot je v izjavi ob robu izredne seje DZ izpostavil vodja poslancev SDS Danijel Krivec, je 200.000 beguncev, ki bi jih po Hojsovih navedbah lahko sprejela Slovenija, maksimalno število, po njegovem mnenju pa tudi »precej pretirano«. Verjetneje je, da država sprejeme 20.000 beguncev, meni. Ob tem je še spomnil, da so tudi sosednje države izrazile naklonjenost sprejemanju beguncev, zato sam tolikšnega števila ne pričakuje, kot zatrjuje, pa je država na nudenje pomoči pripravljena; stekle so tudi že konkretne priprave.

Tudi vodja poslancev stranke Konkretno Gregor Perič je v izjavi za novinarje ocenil, da je 200.000 beguncev maksimalno število, ki bi ga »Slovenija za določeno obdobje lahko prenesla«. Tudi sam pa je mnenja, da bo realno število najverjetneje nižje.

V opozicijskih SD, LMŠ, SAB in Levici pa so v današnjih izjavah predvsem pozdravili solidarnost in pripravljenost Slovenije, da nudi pomoč beguncem. Prvak LMŠ Marjan Šarec je sicer ob tem izrazil dvom, da je Slovenija dejansko zmožna sprejeti tolikšno število, vodja poslancev SD Matjaž Han pa je ocenil, da bo omenjeno število, če se razmere v Ukrajini ne bodo umirile, premajhno. »Če bo treba sprejeti 200.000 ljudi, ki bežijo pred vojno kot so bežali tudi iz Afganistana in Sirije, je prav, da jih Slovenija sprejme,« pa je bil jasen vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec.

V navedenih strankah so sicer mnenja, da vlada razlikuje med begunci, ki tokrat bežijo iz Ukrajine, in tistimi, ki so v preteklosti bežali iz Afganistana in Sirije, kar da je po njihovih navedbah dvolično.

Krivec je ob tem danes dejal, da sicer po njegovem mnenju med begunci na splošno ni možno delati razlik, kljub temu pa da je treba objektivno pogledati na posamezne okoliščine. Kot je še dejal, je namreč tokrat struktura beguncev drugačna, saj gre predvsem za ženske in otroke.

Perič pa meni, da obstaja razlika med begunci in samimi ekonomskimi migranti, tako Slovenija kot EU pa sta po njegovih besedah dovolj bogati, da lahko pomagata tistim, ki so se tako ali drugače znašli v težavah. Prepričan je tudi, da bo odziv EU in Slovenije o pomoči beguncem bistveno drugačen kot ob begunski krizi leta 2015, saj da smo se veliko naučili. Veliko bolj so danes dodelani tudi mehanizmi, kako se odzvati, zato lahko po njegovem govorimo o višjih številkah.

Stranke koalicije KUL so bile danes kritične tudi do poziva premiera Janeza Janše k shodu v podporo Ukrajini. Takšna poteza je po njihovem mnenju pokazatelj dvoličnosti in dvojnih meril aktualne vlade, ki je v preteklosti močno nasprotovala javnim shodom petkovih protestnikov.

Kot je še ob tem poudaril Šarec, je sicer shod povsem legitimen, a da je »Janša zadnji, ki lahko poziva na ta shod, glede na to, da je dve leti zatiral pravico do shodov«.

Krivec pa je ob tem odgovoril, da je vsebina shoda v podporo Ukrajini povsem drugačna in da se je treba zavedati, da podobni shodi potekajo po celotni Evropi. Poudaril je še, da je Slovenija del evropskega prostora in članica zveze Nato, sicer pa da organizator omenjenega shoda ni stranka SDS. »Treba je na to opozarjati in tudi v zavest ljudi jasno spraviti to temo, se na nek način pripraviti na druge posledice, če se ta konflikt ne umiri,« je še dejal Krivec.