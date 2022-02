Zahtevo Ukrajine za razpravo v Ženevi je podprlo 29 od 47 članic Sveta ZN za človekove pravice, pet jih je glasovalo proti, med njimi Rusija in Kitajska, 13 pa se jih je vzdržalo..

Ukrajina naj bi v razpravi nameravala zahtevati preiskavo ruskih kršitev pravic v vojni, ki je zahtevala že več deset življenj civilistov in več sto tisoč razseljenih oseb. Po uradnih podatkih naj bi v Ukrajini bila ubita najmanj 102 civilista, med njimi sedem otrok, 406 pa je ranjenih, je danes sporočila Visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet. Pri tem je priznala, da je dejansko število žrtev in ranjenih zagotovo še višje.

Agencija ZN za begunce je naštela že 368.000 ljudi, ki so zapustili državo, še več pa jih je razseljenih znotraj Ukrajine

Opozorila je tudi na trpljenje v Ukrajini: »Na milijone civilistov, vključno z ranljivimi in starejšimi ljudmi, se je prisiljenih stiskati v različnih bombnih zakloniščih, kot so podzemne postaje, da bi se izognili eksplozijam.« Poudarila je, da je agencija ZN za begunce naštela že 368.000 ljudi, ki so zapustili državo, še več pa jih je razseljenih znotraj Ukrajine.

Ukrajinska veleposlanica v Ženevi Jevgenija Filipenko je pred glasovanjem dejanja Rusije označila za napad na širšo mednarodno skupnost. »To ni bil le napad na Ukrajino, ampak na vse države članice ZN, na Združene narode in na načela, za zaščito katerih je bila ta organizacija ustanovljena,« je dejala. Opozorila je, da naj bi v petih dneh od začetka invazije bilo ubitih več kot 350 ljudi, med njimi 16 otrok.

Ruski veleposlanik v Ženevi Genadij Gatilov je medtem zavrnil poziv k razpravi in poudaril, da je Kijev tisti, ki je agresor, in ne Moskva. Ukrajino je obtožil, da poskuša zgolj »odvrniti pozornost mednarodne skupnosti« od svojih napadov na separatistične regije v vzhodni Ukrajini v zadnjih osmih letih in dodal, da Rusija ni imela druge izbire, kot pa da ustavi tragedijo.

Vendar pa njegovi argumenti niso prepričali, saj je velika večina članov sveta glasovala za nadaljevanje razprave.

Ruski zunanji minister Lavrov bi moral v torek osebno nagovoriti Svet ZN za človekove pravice in konferenco o razoroževanju, poleg tega pa naj bi imel tudi novinarsko konferenco, a je udeležbo odpovedal. Kot so sporočili z ruskega predstavništva v Ženevi, je bil v to prisiljen zaradi prepovedi leta v zračnem prostoru številnih držav EU.

Odpoved je prišla v času, ko je bila Moskva na uvodni dan glavnega letnega zasedanja sveta deležna očitkov, saj so predsedniki, ministri in drugi visoki predstavniki z vsega sveta izražali zaskrbljenost zaradi njenega obsežnega vdora v Ukrajino.

Varnostni svet ZN pa je v nedeljo medtem v skladu s pričakovanji potrdil sklic izrednega zasedanja Generalne skupščine ZN o ruskem napadu na Ukrajino. Zasedanje bo danes, ko bo na zahtevo Francije potekala tudi seja Varnostnega sveta ZN o humanitarnem položaju v Ukrajini.