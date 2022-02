Janez Žlak je na današnji novinarski konferenci izrazil zadovoljstvo, da sta uprava in nadzorni svet SDH soglasno sprejela odločitev o uveljavitvi predkupne pravice za Yorkov delež v Savi. Nadzorniki SDH so na predlog uprave zeleno luč prižgali v petek pozno popoldne. »Ta odločitev bo imela več pozitivnih učinkov,« je prepričan Žlak. Ocenil je, da ima skupina Sava »dober razvojni potencial«, verjame pa tudi, da je z odločitvijo Kada in SDH zadovoljna tudi večina deležnikov.

Član uprave holdinga Janez Tomšič je naštel, da je SDH v postopku odločanja o uveljavitvi predkupne pravice med drugim pridobil cenitev Save in Save Turizma, pripravil nabor upravljalskih scenarijev in njihovo oceno, izpeljal skrben pravni pregled, vladi predlagal dokapitalizacijo ter proces odločitve peljal v skladu s standardi in zakonodajo.

Cilj je čim večja vrednost naložbe v Savi Osnovni cilj odločitve SDH je bil doseganje čim višje vrednosti naložbe v Savi, katere pomembna družbenika sta bila holding in Kad že doslej. Drugi cilj je bil sprejem optimalne odločitve, zlasti upoštevaje dejstvo, da sta državna lastnika izpostavljena do Save tudi iz naslova terjatve, ki presega 50 milijonov evrov. Nenazadnje pa je SDH upošteval strategijo upravljanja kapitalskih naložb države, v skladu s katero mora imeti država v Savi najmanj 25 odstotkov plus eno delnico, je pojasnil Tomšič. SDH bo za dobrih 32 milijonov evrov od Yorka odkupil celoten paket delnic družbe Sava, Kad pa bo kupil izpostavljenost Yorka do Save iz naslova terjatve v vrednosti malenkost pod šest milijonov evrov. Ključni odložni pogoj je sicer soglasje AVK za tako potezo. SDH mora v roku šestih delovnih dni priglasiti koncentracijo, a Tomšič težav ne pričakuje. »Vsebinsko verjamemo, da je AVK, ko je presojal koncentracijo pri Termah Olimja, v ozir vzel tudi dejstvo, da smo lastniki Save, in verjamemo, da je na nek način vsebinsko zadevo že presojal, iz tega naslova ne pričakujemo težav,« je pojasnil. Z uveljavitvijo predkupne pravice si država obeta povečanje vrednosti naložbe in krepitev nadzora nad upravljanjem družbe, saj so bila doslej razmerja med upniki »zahtevna«, je dejal Tomšič. Tako sta omogočeni dokončna razrešitev dolžniško-upniških razmerij in izvedba konsolidacije skupine Sava v obliki združitve Save s Savo Turizmom. Dodaten razlog za odločitev so po navedbah Tomšiča realizacija donosov in potencialni sinergijski učinki nadaljnje konsolidacije turističnih družb. Nenazadnje bo omogočena monetizacija določenih ali vseh nepremičnin.