»Jezna sem nase toliko, kolikor imam las na glavi. Predvidevala sem, da se bo to zgodilo, vendar ne, da bo tako hitro. Vse skupaj je zelo neprijetno. Grozno je,« je pred zaprto Sberbank v središču Ljubljane komentirala starejša gospa. V petek si je, ker je predvidevala, da bo zaradi sankcij proti Rusiji delovanje slovenske podružnice ruske banke omejeno, že odprla račun pri drugi banki, vendar pa je transakcijo denarja nameravala urediti danes. A jo je vse skupaj prehitelo. Na vhodu zaprte poslovalnice visi obvestilo, da bo banka omejeno poslovala od danes in do vključno torka, 1. marca.

Na razglasu pa so v banki med drugim zapisali: »Z namenom zaščite interesov naših strank in zaposlenih pred morebitnimi dodatnimi učinki obstoječih in novih sankcij smo pripravili možno rešitev. Le-ta v tem trenutku in zgolj začasno vključuje nekatere precej drastične ukrepe.« Ti pa so zaprtje poslovalnic za dva dni in onemogočanje plačil prek nalogov, možna so le plačila s karticami in dnevni dvigi do 400 evrov. S tem ukrepom želijo v banki omejiti prevelik odliv, kar bi še bolj negativno vplivalo na poslovanje banke, so zapisali.

»Za pričakovati je bilo, da se bo to prej ali slej zgodilo. Zato sem se prejšnji četrtek oglasil na banki, ker sem želel svoj denar prenesti na drugo banko. Naročili so me za danes popoldne, zdaj pa je poslovalnica zaprta. So že vedeli,« je nastalo situacijo komentiral starejši gospod. »Vsaka generacija nastrada,« je sklenil. Pred Sberbank se je ustavila tudi Madžarka Barcza Beata Ilona, pianistka, ki zaradi službe v Ljubljani živi že sedem let. Novica o zaprtju poslovalnic je še ni dosegla, je pa na banko prišla zapret račun, s čimer bo za zdaj morala počakati. »Mislila sem si, da bo vojna vplivala na poslovanje Sberbank, zato sem, kar sem imela na računu, porabila čez vikend. Danes sem hotela zapreti račun in ga odpreti pri novi banki. K sreči nimam na računu nobenih prihrankov.«

»Srečo ali smolo« je imel, kot pravi, tudi igralec Jan Bučar, saj je v tem mesecu večino tega, kar je imel na računu na Sberbank, potrošil. »Zato ni kakšnega velikega problema. Bom pa v prihodnje videl, kaj bom s tem računom. Vse skupaj je nepredvidljivo, stvar se lahko reši čez en mesec ali pet let,« zaključuje. Kot so zapisali v banki, pa bodo v prihodnjih dneh stalno obveščali o napredku pri reševanju nastale situacije.