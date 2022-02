Po tistem, ko sta bila v prvotnem sojenju oba spoznana za kriva očitanih kaznivih dejanj, je višje sodišče sodbo razveljavilo in vrnilo v ponovno sojenje. Časar je bil v prvem sojenju zaradi zlorabe položaja obsojen na dve leti in tri mesece zapora, Pučku pa je prvostopenjsko sodišče zaradi zlorabe položaja in pomoči pri tem dejanju prisodilo dve leti zapora.

Po obtožnici naj bi se Časar in Pučko ter Jožef Hozjan in Robert Graj, ki sta krivdo priznala, pri načrtovanju investicije v zaledni logistični terminal Luke pri Beltincih dogovorili, da bo Inženiring Graj Luki Koper zaračunaval previsoke cene svojih storitev, v Luki pa da ne bodo preverjali opravljenih del. Graj naj bi izdajal napihnjene račune ali pa račune za storitve, ki so bile že plačane oz. niso bile izvedene. Pučko naj bi brez preverjanja odobril izplačilo. Očitana protipravno pridobljena premoženjska korist naj bi skupno dosegla več kot milijon evrov.