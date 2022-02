Gre za prvi nov projekt 44-letnega nogometaša, ki je januarja končal športno pot. Kot piše revija, bo Brady posnel film z naslovom 80 for Brady, v katerem se pojavlja tudi sam.

Film opisuje dogodivščine štirih prijateljic in navijačic moštva New England Patriots iz leta 2017, ko so skupaj potovale na superbowl v Houston, da bi videle prav Bradyja, pri tem pa se niso zavedale, kako jim bo to potovanje spremenilo življenje.

Vloge štirih prijateljic so prevzele legendarne Jane Fonda (84 let), Rita Moreno (90), Sally Field (75) in Lily Tomlin (82). Prve tri so tudi dobitnice Oskarjev. V reviji še pišejo, da se zgodba v filmu naslanja na resnične dogodke.

Režiser Kyle Marvin bo z ekipo film začel snemati že spomladi. Točna vloga Bradyja v filmu za zdaj ostaja uganka, nikakor pa to zanj ne bo prva izkušnja pred kamerami, saj je že gostoval v komediji Ted 2 in v seriji Entourage.