»Prišla sem na faks, v novo okolje, želela sem spoznati nove ljudi. Zato sem se udeležila spoznavnega večera društva EESTEC, ki so ga že prvi teden oglaševali na fakulteti,« o svojih začetkih v društvu pripoveduje Nika Kralj, ki je danes absolventka na Fakulteti za računalništvo in informatiko.

»Društvo ustvarja priložnosti za razvoj študentov na akademskem, strokovnem in socialnem nivoju. Da veš, kam se v življenju obrniti, kje kaj dobiti, kako se organizirati … Inženirjem velikokrat manjkajo t.i. mehke veščine, zato pogosto organiziramo aktivnosti, ki pokrivajo ta del znanj; recimo delavnice vodenja projektov, dela v skupini, javnega nastopanja … Velika prednost je, da se lahko prek društva naučiš praktične stvari, ki se jih na faksu ne moreš naučiti, boš pa jih potreboval pri svojem delu.« Prirejajo tudi motivacijske vikende in tradicionalni mednarodni motivacijski vikend v Kranjski Gori.

»Naše društvo deluje kot lokalni komite EESTEC Ljubljana. Velika prednost mednarodne mreže je, da veliko sodelujemo z mladimi iz drugih delov Evrope. Skupaj organiziramo dogodke, ki se jih nato udeležujejo člani vseh lokalnih komitejev in prek katerih se spoznavamo in mrežimo. Že pred epidemijo smo pogosto delali na daljavo: ko smo recimo delali na skupnem projektu z ekipo, v kateri je en član iz Grčije, eden iz Švice in eden iz Slovenije,« pripoveduje Nika Kralj.

EESTEC Jobfair Največji dogodek, ki ga samostojno organizira EESTEC Ljubljana, je zaposlitveni sejem EESTEC Jobfair. »Cilj dogodka je, da čim več študentov uspe dobiti stik s svojim morebitnim delodajalcem, prvo službo, štipendijo. Letos bo potekal med 21. in 24. marcem. Trenutno načrtujemo izvedbo v živo in smo tudi že dogovorjeni s fakultetami,« pojasnjuje Nika Kralj. »Prva dva dneva se bo sejem odvijal na Fakulteti za elektrotehniko, druga dva pa na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Vse štiri dni bodo v avlah teh fakultet stojnice, na katerih se bodo predstavljala različna podjetja, ki zaposlujejo inženirje, elektrotehnike, računalničarje. Študentom se ni treba nikamor posebej prijavljati, ampak preprosto pridejo na fakulteto, kjer jih že vse čaka.« »Poleg stojnic organiziramo tudi spremljevalni program. Povežemo se s kariernim centrom Univerze v Ljubljani, ki nam pomaga organizirati CV kliniko, kjer si študentje lahko izdelajo profesionalni življenjepis (CV). Zadnji dan sejma so dopoldne še hitri zmenki s podjetji. Gre za kratke intervjuje, 5-7 minut, med študenti in podjetji. Študenti se prijavijo, izberejo, s katerimi podjetji bi se radi srečali, in tako dobijo možnost, da ugotovijo, kaj bi jih lahko zanimalo, katero podjetje bi jih lahko potrebovalo in na kakšen način. To je res dobra izkušnja, saj lahko v enem dnevu govoriš s petimi potencialnimi delodajalci, začutiš, kakšno podjetje bi ti ustrezalo …« pravi Nika Kralj, ki poudarja, da je zelo hvaležna ljudem, ki so bili v društvu pred njo in ki so z veliko truda zagnali ta sejem. »Danes se veliko podjetij obrne na nas, še preden se mi obrnemo nanje. Dogodek se je z leti res uveljavil in pridobil na kakovosti.«

Hekerji vsega sveta… Zadnja leta se vse bolj uveljavlja tudi dogodek EESTech Challenge. »Gre za 'hackathon', mednarodno študentsko tekmovanje, kjer se študenti, razdeljeni v skupine po 3 ali 4, pomerijo v reševanju konkretnih nalog, s katerimi se inženirji srečujejo v resničnem življenju. Cilj tekmovanja je, da študenti v omejenem času (24 ur) ustvarijo delujočo ter čim boljšo rešitev na zadani izziv,« pojasnjuje Nika Kralj. Letos bo ljubljanski 'hackathon' potekal med 2. in 3. aprilom, prijave pa zbirajo na spletni strani ec.eestec-lj.org. »Tekmovanje bo na regijskem nivoju potekalo v 15 evropskih mestih in univerzah, zmagovalne ekipe vsakega regijskega tekmovanja pa se bodo uvrstile v finalni krog, ki bo mednarodno tekmovanje.« Nika Kralj pravi, da v društvu poleg večjih dogodkov nenehno kaj organizirajo, pripravljajo in se družijo. Vsako sredo imajo tudi društvene sestanke, kjer člani društva poročajo o prihajajočih in preteklih dogodkih, ki jih organizirajo. »Vzdušje in ljudje so super, to je bil tudi glavni razlog, zakaj sem se sama pridružila društvu,« pravi. Glede na to, da je absolventka, se od društva počasi poslavlja. »Maja dobi trenutni upravni odbor naslednike, ki jim moramo še predati znanje, z avgustom naslednji odbor prevzame delo.« Za letos si predvsem želi, da bi lahko vse dogodke izvedli v živo in po planu. »Letos junija bomo na pobudo članov prvič organizirali tudi 'Alumni Aummit' – srečanje za vse alumni člane našega društva. Na ta način se jim želimo zahvaliti za njihovo delo, veliko bo tudi prenosa znanj. Pletemo vezi, ki ostanejo skozi vse življenje – za reševanje strokovnih vprašanj, predajo informacij, poslovnih navez … Veliko lažje je graditi kariero, če ne začneš na ničli,« je prepričana Nika Kralj.

EESTEC (Electrical Engineering Students' European assoCiation) Ljubljana Kakor se spodobi za računalničarje in elektrotehnike: vse informacije najdete na spletu! Spletna stran https://eestec-lj.org ponuja podrobnosti o delovanju ljubljanskega lokalnega komiteja mednarodne mreže EESTEC. Na https://ec.eestec-lj.org so na voljo vse podrobnosti o mednarodnem 'hackathonu', ki bo na sporedu 2. in 3. aprila. Prijavite svoje ekipe! Na spletni strani https://jobfair.si so vse podrobnosti v zvezi s poklicnim sejmom, ki se bo odvijal med 21. in 24. marcem. Vse pobude, projekti in delavnice EESTEC Ljubljana pa ažurno objavljajo tudi na svojih socialnih omrežjih. Vzemite kariero v svoje roke!