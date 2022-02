Leto 2021 je bilo za slovensko gospodarstvo leto okrevanja po koronskem šoku v 2020, so navedli na statističnem uradu. Po prvi oceni se je BDP tako realno zvišal za 8,1 odstotka, nominalno pa za 10,9 odstotka. BDP v tekočih cenah je tako ob koncu leta dosegel 52,02 milijarde evrov. V zadnjem lanskem četrtletju je bil BDP medletno višji za 10,4 odstotka. Po desezoniranih podatkih se je BDP v zadnjem lanskem trimesečju na četrtletni ravni okrepil za 5,4 odstotka, medletno pa za 10,5 odstotka.

Na celoletno rast je imelo pomembno vlogo tako zunanje kot domače povpraševanje, je danes pojasnila Romana Korenič s statističnega urada. V prvi polovici leta je k rasti bolj izrazito prispeval izvoz, ki se je sicer povečeval skozi vsa četrtletja. Izvoz je bil lani večji za 13,2 odstotka, uvoz pa za 17,4 odstotka. Zunanjetrgovinski presežek se je s predlanskih skoraj 4,33 milijarde evrov zmanjšal na nekaj več kot 2,76 milijarde evrov. »K temu je prispevalo tudi dejstvo, da so cene, po kateri podjetja uvažajo, naraščale hitreje kot cene, po katerih naši izvozniki izvažajo,« je pojasnila Koreničeva.

»Najbolj so se povečale investicije v stroje in opremo, rast smo zaznali tudi pri investicijah v drugo opremo in pri gradbenih investicijah, med temi so se bolj povečale investicije v stanovanjsko gradnjo,« je strnila Koreničeva. V okviru zasebne potrošnje, ki je bila po besedah Koreničeve celo višja kot v drugem četrtletju, pa so nekoliko bolj opazni izdatki gospodinjstev za tiste dobrine, za katere so predlani upadli bolj - izdatki za oblačila in obutev, trajne dobrine, pohištvo. Med vrstami dnevnih nakupov so bolj izrazito narasli izdatki za goriva in storitve, je dodala.

Lansko okrevanje je sicer preseglo vse napovedi domačih in mednarodnih ustanov. Te so bile v najboljšem primeru pri okoli sedemodstotni rasti gospodarske dejavnosti. Za letos so napovedi vse od 3,8 odstotka (Evropska komisija), pa do 5,4 odstotka Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj). Zadnje napovedi so bile že nekoliko nižje, in to predvsem zaradi negativnih učinkov rasti cen in težav v dobavnih verigah. A dosedanje napovedi še ne vključujejo ruskega napada na Ukrajino in potencialnega šoka dogajanja na vzhodu Evrope za evropsko in globalno gospodarstvo.

»Če strnemo celo leto, smo že v polovici leta presegli predkrizno raven,« je še dejala Koreničeva. Večina komponent se je po njenih besedah povečala, v nekaterih segmentih pa predkoronske ravni še nismo presegli. »Na izdatkovni strani so to potovanja - tako izvoz kot uvoz,« je dejala Koreničeva in dodala, da se ravni iz leta 2019 bolj približujemo pri potovanjih domačega prebivalstva v tujino, medtem ko je prihod tujih turistov še vedno krepko zaostaja. Gostinstvo je po njenih besedah še okoli 30 odstotkov pod ravnjo iz leta 2019, opazno zaostajajo še dejavnosti, ki so vezane na kulturo in razvedrilo.

Februarja na letni ravni 6,9-odstotna inflacija

Cene življenjskih potrebščin so se februarja na letni ravni v povprečju zvišale za 6,9 odstotka, od januarskih pa so bile višje za 1,4 odstotka. Februarska letna inflacija je najvišja po juliju 2008, največ pa so k njej prispevale višje cene električne energije, plina in drugih goriv. Cene blaga so bile februarja v povprečju za 8,5 odstotka višje kot pred enim letom, storitve pa so se v zadnjem letu dni v povprečju podražile za 3,7 odstotka, je danes objavil statistični urad.

Medtem ko so v februarju lani statistiki izračunali znižanje cen na letni ravni v povprečju za odstotek, so k letošnji rasti cen največ prispevale višje cene energentov. Električna energija se je od februarja lani podražila za 15 odstotkov, plin za 25,6 odstotka, tekoča goriva za 10,3 odstotka, trda goriva za 11,6 odstotka in toplotna energija za 52,1 odstotka. Za 26,6 odstotka so se podražila tudi goriva in maziva za osebna vozila, hrana pa je bila februarja v povprečju za 6,4 odstotka dražja kot pred letom. Na drugi strani so stopnjo inflacije nekoliko ublažile za 3,6 odstotka nižje cene izdelkov in storitev iz skupine komunikacije.

Mesečna stopnja inflacije se je z januarskih 0,4 odstotka februarja pospešila na 1,4 odstotka. Poleg dražje elektrike so k njej prispevale tudi višje cene hrane in počitniških paketov. Hrana se je od januarja v povprečju podražila za 2,1 odstotka, električna energija za 8,4 odstotka, počitniški paketi pa za 10,4 odstotka. Prav tako so se zvišale cene oblačil (za 2,5 odstotka), gospodinjskega pohištva (za 1,9 odstotka) in bencina (za 3,5 odstotka). Manj kot v prvem letošnjem mesecu pa je bilo treba februarja odšteti za obutev (za 2,7 odstotka), zemeljski in mestni plin (za 6,7 odstotka) ter izdelke in storitve iz skupine zdravstvo (za 1,1 odstotka).

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjavo gibanja cen v EU, je bila februarja sedemodstotna. Mesečna rast cen je bila 1,1-odstotna, povprečna 12-mesečna rast cen pa 3,3-odstotna.