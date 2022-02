Dogme so padle, zgodila se je popolna revizija nemškega odnosa do Rusije, Olaf Scholz je raztrgal priročnik državne zunanje politike od druge svetovne vojne naprej. Takšni komentarji so se vrstili po včerajšnjem odmevnem polurnem govoru nemškega kanclerja na izrednem zasedanju bundestaga, v katerem je napovedal vrsto ukrepov, s katerimi uradni Berlin odgovarja na rusko agresijo na Ukrajino in postavlja na glavo svoja dolgoletna politična stališča.

Najpomembnejša so tri sporočila. Najprej je Scholz napovedal, da bo Nemčija Ukrajini začela neposredno pošiljati orožje. To je odmik od dolgoletne uradne nemške politike, da zaradi svoje vloge v drugi svetovni vojni ne pošilja orožja na vojna območja in ubira pacifističen pristop. Nemčija je bila sicer v zadnjih tednih tarča kritik, ker je pri svojem vztrajala tudi v primeru Ukrajine, in celo zasmehovanja, ko je Ukrajini poslala pet tisoč čelad. Zdaj pa je Scholz dejal, da se je Evropa znašla v novi realnosti, ki terja nove poteze. »Putinov napad na Ukrajino je točka preobrata,« je dejal kancler, ki je položaj zasedel pred slabimi tremi meseci. Nemčija bo tako Ukrajini najprej poslala tisoč kosov protitankovskega orožja, petsto raket zemlja-zrak, štirinajst oklepnikov in deset tisoč ton goriva. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se mu je zahvalil in tvitnil: »Protivojna koalicija v akciji!«

Enominutni stoječi aplavz

Nadalje je Scholz napovedal, da bo Nemčija že v letošnjem proračunu odštela sto milijard evrov za nabave vojaške opreme, potem ko je predvideni vojaški proračun za letos znašal 47 milijard evrov. Napovedal je tudi, da bo država poslej vsako leto za vojsko odštela več kot dva odstotka BDP in tako zadostila dolgoročni obvezi v zvezi Nato. Še lani je bila Nemčija v spodnji polovici članic z vložkom v obrambo v višini 1,53 odstotka BDP. Scholz je dejal, da je to odgovor na Putinovo politiko. »Pred vojno sem govoril z njim ure dolgo in brez dvoma sem prepričan, da želi vzpostaviti ruski imperij,« je dejal Scholz. »Več bomo morali investirati v varnost naše države, za zaščito svobode in demokracije,« je dodal.

Tretje veliko sporočilo je energetsko. Nemčija bo obudila načrte o postavitvi dveh terminalov za utekočinjeni zemeljski plin na severu države severno od Bremna, ki sta bila bolj ali manj opisana. Cilj je povečati energetsko neodvisnost od Rusije. Berlin je dolgo časa opravičeval plinovod Severni tok, ki Nemčijo neposredno povezuje z Rusijo, kot gospodarski projekt, ki da ni povezan s politiko. Scholz pa je že pred včerajšnjim govorom pristal na zamrznitev postopka izdaje dovoljenja za obratovanje Severnemu toku 2, medtem ko Severni tok 1, ki ima enako kapaciteto, že več let obratuje. In Nemčija, ki je bila med posebej zadržanimi, je podprla tudi izključitev nekaterih ruskih bank iz sistema swift.

Ko je Scholz govor končal, so ga poslanci, tudi opozicijski, pospremili z enominutnim stoječim aplavzom. Nekateri so zatem v svojih nastopih izpostavljali, da je bila dosedanja nemška politika do Rusije očitno napačna. V Berlinu pa se je včeraj več kot sto tisoč ljudi udeležilo shoda v znamenje solidarnosti z Ukrajino. agencije