#video Tokrat 34 točk Dončića za zmago proti Golden Stateu

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA dosegli novo zmago. V San Franciscu so se v dvoboju z Golden State Warriors veselili s 107:101, ključni mož ekipe iz Teksasa pa je bil spet slovenski reprezentant Luka Dončić s 34 točkami, 11 skoki, po dvema blokadama in ukradenima žogama ter podajo. Spencer Dinwiddie je dodal 24 točk.