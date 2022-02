Mirovna pogajanja med Moskvo in Kiivom naj bi se po prvotnih načrtih začela v nedeljo zvečer, vendar je prišlo do zamude, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Razlog naj bi bile po poročanju ruske tiskovne agencije Tass logistične težave ukrajinske delegacije.

Ukrajina se je strinjala, da bo v nedeljo začela mirovna pogajanja z Rusijo, ruski predsednik Vladimir Putin pa je opozoril na možnost jedrske eskalacije z Zahodom. »Ne verjamem v rezultat tega srečanja, a poskusimo,« je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Na severu Kijeva je ruska vojska ponoči skušala zgraditi pontonski most za prečkanje reke Irpin, je na Facebooku sporočil generalštab ukrajinske vojske. Med drugim je ruska vojska neuspešno skušala zavzeti mesto Irpin tik pred Kijevom, so sporočili.

Ruske čete so napredovale iz južnega ukrajinskega mesta Herson proti Mikolajvu, poročanje ruske tiskovne agencije Interfax povzema dpa. Rusi naj bi ponoči zasedli mesto Berdjansk.

Ukrajinsko notranje ministrstvo je od začetka napada na Ukrajino poročalo o 352 smrtnih žrtvah med civilisti, od tega je 14 otrok. Po podatkih ministrstva je bilo v nedeljo zvečer ranjenih še 1684 ljudi, med njimi je 116 otrok.

Ukrajinska vojska je sporočila, da je ruska stran izgubila približno 4500 vojakov in da so bili uničeni številni ruski helikopterji, tanki in druga vojaška vozila. Rusija je priznala, da so med boji v Ukrajini bile smrtne žrtve med ruskimi vojaki, a številke ni navedla.