Ruska vojska je Ukrajino napadla iz štirih večjih smeri. V prvih štirih dneh ni zavzela katerega od največjih mest. Po lastnih navedbah je obkolila mesto Herson na jugu, medtem ko je sinoči župan prestolnice Kijev dejal, da je ta obkoljena. Kdo nadzira drugo največje mesto Harkov, včeraj ni bilo jasno. Po navedbah ameriških virov in Inštituta za študij vojne (ISW) Rusija ni aktivirala precejšnjega dela svojih tankovskih in topniških zmogljivosti. Ameriški viri ocenjujejo, da ima še tretjino vojnih kapacitet na svoji strani meje. Težave se ji lahko obetajo z vzdrževanjem oskrbovalnih poti. Ukrajinska zračna obramba pa v nasprotju s pričakovanji analitikov še deluje, navajajo agencije in ISW. Spodaj podajamo njihovo oceno stanja na ukrajinskih bojiščih konec tedna, ki se sicer lahko dokaj hitro spremeni.

Poskus zavzetja Kijeva Ruska vojska je proti ukrajinski prestolnici najprej udarila s severa iz Belorusije in severovzhoda. Najbolj ji je napredovanje uspelo ob zahodnem bregu reke Dneper, kjer je prišla do severozahodnih predmestij Kijeva, drugje jo je ukrajinska vojska v soboto ustavila. Rusija do včeraj ni napadla s tanki ali glavnino topništva. Sinoči pa je župan prestolnice Vitalij Kličko za Associated Press izjavil, da je mesto zdaj obkoljeno z ruskimi silami. To ukrajinske poveljnike postavlja pred dilemo, ali postati okrepitve od drugod. Za Rusijo je osvojitev Kijeva ključnega pomena tudi zaradi vpliva na moralo Ukrajincev.

Severni koridor od Černigova do Harkova Ukrajinska vojska je tu ustavila napredovanje ruske, ki bi v primeru uspehov na severnem delu koridorja krenila proti Kijevu in ga dosegla z juga. Ni jasno, sli se je to sinoči morda zgodilo in so te enote pomagale obkoliti prestolnico. Ruska vojska je zaradi močnega upira za nekaj časa opustila zavzemanje večjih mest tega območja, toda na južnem delu koridorja je včeraj za nekaj časa zavzela Harkov. Nato je ukrajinska vojska sporočila, da ga je zavzela nazaj.

Bojišče v Donbasu Ruska vojska z ozemlja separatističnih regij doslej ni izpeljala frontalnega napada na ukrajinske položaje, ki so utrjeni vzdolž razmejitvene črte še iz časa premirja pred sedmimi leti. Te ukrajinske enote so dobro izurjene in vajene vojnega stanja. Mogoče je, da ruska vojska računa, da bi jim prišla za hrbet z enotami, ki so udarile iz Krima. Morda pa čaka, da se najprej končajo operacije v Kijevu, in pati, da te ukrajinske enote ne bi odšle na pomoč prestolnici.