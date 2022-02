Pogačar je imel pred sedmo, zadnjo in ključno 148 kilometrov dolgo etapo s sklepnim zahtevnim vzponom na Džebel Hafit (10,9 kilometra, povprečni naklon 6,5 odstotka) štiri sekunde prednosti pred Italijanom Filippom Ganno (Ineos Grenadiers), tretjeuvrščeni Rus Aleksander Vlasov (Bora-Hansgrohe) je zaostajal 13 sekund, četrtouvrščeni Britanec Adam Yates (Ineos Grenadiers) 17. Prav slednjega je Tadej Pogačar na lanski dirki ugnal v boju tako za etapno kot skupno zmago, pred zadnjim dejanjem letošnje pa je dejal: »To bo najtežja etapa, a jo vseeno z veseljem in nestrpno pričakujem. To, da bo prav na njej najbolj vroč dan na dirki, mi sicer ni najbolj všeč. Pripravljeni smo braniti mojo rdečo majico vodilnega v skupnem seštevku, vendar vseeno nismo preveč pod stresom.«

A na »domačem« terenu v Abu Dabiju je »Pogi« suvereno opravil s tekmeci, dosegel drugo etapno zmago na letošnji dirki in drugič zapored slavil v ZAE. Na prejšnjih dveh dirkah je dobil dve etapi od skupno treh s ciljem na Džebel Hafitu, v soboto pa je najprej odbil oba napada 29-letnega Yatesa (skupno je napredoval na drugo mesto) in ga nato ugnal še v ciljnem sprintu za skupno četrto etapno zmago na tej dirki. To je bila za 23-letnika s Klanca pri Komendi, ki je pred sezono prebolel tudi koronavirus, že 33. zmaga v karieri in deveta na večdnevnih dirkah.

»Ne, to ni moj vzpon, to je vzpon ekipe UAE Emirates,« je Pogačar šaljivo odgovoril televizijskemu komentatorju, ki je njegovo tretjo zmago s ciljem na Džebel Hafitu poimenoval kar po njem. »Seveda sem vesel in ponosen, da mi je uspel 'hat-trick' na Džebel Hafitu. Očitno mi ustreza, ker je zelo zahteven. Sprva je strm, v finišu pa ima še tehničen zaključek,« je opisal Pogačar. O ciljnem sprintu, v katerem je ugnal Yatesa (ta je leta 2020 v skupnem seštevku prehitel Slovenca, ki je nato slavil dvakrat zapored), pa je dodal: »Taktika je bila podobna lanski. Ker nisem potreboval dodatnih bonifikacijskih sekund, sem mu sprva le sledil. V določenem trenutku sem zelo trpel, ker so Yatesovi napadi zares močni, a na srečo je tudi on malce upočasnil, da sem lahko ostal na njegovem kolesu. To je bila šele uvodna dirka svetovne serije v letu 2022, toda ena najpomembnejših za našo ekipo. Ponosen sem tako nase kot na celotno ekipo, ki je bila v zadnjem tednu spet izjemna.«

Na dveh dirkah druge kategorije (1. Pro) je novo sezono začel tudi Primož Roglič (Jumbo-Visma). »Za mano je dobra zima z opravljenimi načrtovanimi pripravami. A šele dirke pokažejo, v kakšni formi si. Rezultati na uvodnih dirkah zame niso najpomembnejši, saj so namenjene predvsem vrnitvi v pravi dirkaški ritem. Moji glavni cilji pridejo kasneje v sezoni,« je pred francoskima klasikama Faun-Ardeche in Drome napovedal Primož Roglič. Na prvi (169 kilometrov), na kateri je zmagal 23-letni Američan Brandon McNulty (UAE Emirates), je Zasavec osvojil 26. mesto z zaostankom minute in 44 sekund za prvouvrščenim, Jan Polanc (UAE Emirates) je bil 36. (+3:53). Na včerajšnji preizkušnji je slavil Rogličev klubski kolega, Danec Jonas Vingegaard, Polanc je bil 18. (+0:44), »Rogla« pa je bil spet na 26. mestu (+0:53).

Z dirko Omloop Het Nieuwsblad se je v soboto začela tudi sezona belgijskih klasik. Na 204 kilometre dolgi preizkušnji na granitnih kockah, prvi enodnevni v letošnji svetovni seriji, je slavil Belgijec Wout Van Aert (Jumbo-Visma) s prednostjo 23 sekund pred Italijanom Sonnyjem Colbrellijem. Edini slovenski predstavnik Matej Mohorič (oba Bahrain Victorious) je osvojil 17. mesto v času drugouvrščenega klubskega kolega Colbrellija.