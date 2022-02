»Nisem zadovoljen s točko. Imam občutek, da smo v polju pokazali več in bili boljši v kombinatorki. Če ne bi bilo individualne napake pred drugim golom, bi zmagali. Ne glede na vse težave s pomanjkanjem igralcev smo odigrali solidno tekmo,« je zanimiv derbi kroga v Stožicah analiziral trener Kopra Zoran Zeljković, ki je v drugem polčasu kljub vodstvu 2:1 napadalce menjal za napadalci (igral je s kar štirimi) in ni zapiral igre.

Namesto, da bi Olimpija tekmo odločila že v prvem polčasu, saj je ob golu Nukića nato Matko zapravil dve izjemni priložnosti, je Koper ob koncu prvega dela izenačil po darilu vratarja Banića. Ljubljanska enica je žogo po ne preveč močnem udarcu Parrisa iz prostega strela le odbila, najboljši strelec lige Barišić pa je bil na preži za prvi zadetek spomladi. V drugem polčasu je Koper silovito jurišal in dosegel vodilni zadetek ob igralcu manj (Žužek si je zvil gleženj), ki je bil priznana šele po posredovanju VAR, saj je stranski sodnik označil nedovoljeni položaj najboljšega igralca tekme Osujija. Ko je bil glede na dogodke na igrišču bližje izid 3:1 za Koper, je Olimpija v finišu tekme izenačila po napaki koprske obrambe. »Na igrišču smo čutili, da smo boljši. V nogometu je pravilo, če ne zmagaš, ne smeš izgubiti. Pokazali smo značaj, da smo čvrsta ekipa,« je tekmo videl kapetan Kopra Ivica Guberac, ki ga v četrtek čaka derbi kroga z Mariborom. »V četrtek se še ne bo odločalo o prvaku. Maribor ima svoj DNK, a ga je možno premagati. Ima največjo kakovost v ligi, a ne bomo igrali z belo zastavo. Šli bomo na zmago,« je dodal Guberac.

V peti tekmi prvi gol Ivana Prtajina

Olimpiji je točko priigral vodja napada Ivan Prtajin, ki je v peti tekmi na račun vztrajnosti po napaki Mittendorferja in Rajčevića dosegel prvi gol za Olimpijo, potem ko je že kazalo, da bo nadaljeval neučinkovitost. »Hvala bogu, da se mi je končno odprlo z golom. Psihološko mi bo zdaj malo lažje. Imel sem nekaj težav, zdaj se počutim dobro in upam, da bom ekipi pomagal k osvajanju točk. Remi je najbolj pravičen. Glede na to, da smo v derbijih premagali Muro in Maribor, je bilo po zakonu velikih številk težko pričakovali, da bomo zmagali še tretjič,« je povedal 25-letni Hrvat Ivan Prtjan in dodal: »Maribor in Koper sta kakovostni ekipi. Mi lahko samozavestno gledamo naprej, saj imamo veliko kakovost, da naredimo dober rezultat.

Olimpija je v 95. minuti po padcu Mudražija upala na enajstmetrovko, a je sodnik Borošak po pregledu VAR odpiskal konec tekme in ni dovolil izvedbe priigranega kota. »Odprta in zanimiva tekma za gledalce, ki so uživali v odprtem derbiju. Imeli smo dovolj priložnosti, da z drugim golom prelomimo tekmo. Koper se je nato vrnil v življenje, kar nas je malo presekalo. Narekovali so ritem, mi bi se morali bolje braniti. Z izenačenje so fantje pokazali značaj. V finišu tekme smo v zraku čutili, da bi tekmo lahko obrnili nam v prid. Žal nam je, da nismo zmagali, a glede na razvoj dogodkov moramo biti zadovoljni z remijem. Koper je namreč fizično močna in zelo hitra ekipa. Mi kažemo, da lahko igramo z vsakomur,« je povedal trener Olimpije Dino Skender, ki ga čaka veliko dela, da povrne samozavest vratarju Ivanu Baniću, saj je z velikima napakama Domžalam podaril gol za vodstvo z 2:0, Kopru pa za izenačenje na 1:1.