Kjer na cestah ni vzpostavljenih trajnih ukrepov za zaščito dvoživk, jim ponekod pomagajo številni prostovoljci, ki jih varno prenesejo čez cesto in tako pomembno prispevajo k ohranjanju te ogrožene živalske skupine. Samo lani so po poročanju prostovoljcev na 20 lokacijah in na 40 kilometrih cest prenesli skoraj 63.000 živali, pri akciji pa je sodelovalo več kot 330 udeležencev.

Tudi letos so prvi prostovoljci že začeli pregledovati cestne odseke in prenašati dvoživke čez cesto. »Na nekaterih lokacijah v Sloveniji, kjer imajo to možnost, so problematične cestne odseke zavarovali z začasno varovalno ograjo, ki dvoživkam preprečuje dostop na cestišče. Njihove množične selitve pa lahko pričakujemo v prihajajočih deževnih dneh, ko se bodo večerne temperature povzpele nad pet stopinj Celzija,« so zapisali v novičniku Regljač, ki ga pripravljajo člani, vključeni v projekt Life Amphicon.

Akcije se navadno začnejo takoj po sončnem zahodu, saj so dvoživke nočne živali in so v prvih urah noči najbolj aktivne. Višja relativna zračna vlaga in večja varnost pred plenilci sta glavna vzroka za nočne selitve. »Najopaznejše in množične selitve navadnih krastač in rjavih žab se običajno zgodijo v dveh do treh tednih. Druge vrste, kot so zelene žabe, pupki, urhi, zelene rege, močeradi, zelene krastače in navadne česnovke, so na cestah manj opazne in se selijo pozneje ter časovno bolj razpršeno v obdobju več mesecev,« so še zapisali v novičniku. Katja Poboljšaj iz Centra za kartografijo favne in flore je dodala: »Številne organizacije, društva, prostovoljci in posamezniki že vrsto let prispevajo veliko truda, dela in časa za ohranjanje dvoživk. Tudi lani je bilo po poročanjih organizatorjev z 20 lokacij na 40 kilometrih cest opaženih skoraj 63.000 živih in povoženih dvoživk, akcij prenašanja živali pa se je udeležilo več kot 330 prostovoljcev. K boljšemu poznavanju stanja lokalnih populacij dvoživk prostovoljci pomembno prispevajo tudi z dolgoletnim zbiranjem podatkov. Ti so nato izhodišče za opredelitev trajnih varstvenih ukrepov na cestah, ki dolgoročno zagotavljajo ohranjanje populacij dvoživk na območju.«

Dvoživkam na njihovi selitveni poti lahko pomaga prav vsak, tako da sodeluje pri akcijah njihovega prenašanja čez cesto, ki se izvajajo v lokalnem okolju. »Pri tem naj udeleženci upoštevajo določila prometne varnosti. Obvezna oprema za delo na cesti so odsevni jopič, dobra svetilka, dovolj globoko vedro, v katero pri prenosu čez cesto odlagamo dvoživke, ter primerna oblačila in obutev glede na vremenske razmere,« so še sporočili, hkrati pa dodali, da so vsa podrobnejša priporočila za udeležence in organizatorje akcij objavljena v novi številki Regljača.