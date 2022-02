Putinov ukrajinski Afganistan

Ko je sovjetska vojska konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja vkorakala v Afganistan, da bi zaščitila nastavljeno marionetno vlado, ni vedela, da se spušča v dolgoletno vojno. Okupacija se je zdela lahek podvig, tudi zato, ker so ZDA upornikom namenjale komaj kaj sredstev, dokler ni ameriški senator Charlie Wilson začel preko senatnega pododbora v državo spravljati vse več denarja in upornikov oboroževati s protizračnimi in protitankovskimi raketami, ki so spremenile tok vojne. Stroški okupacije Afganistana, ki je le za poldrugo Slovenijo večji od Ukrajine, so na koncu znašali okoli petnajst milijard dolarjev. Za sovjetsko plansko gospodarstvo vojna ni pomenila prehudega udarca, je bila pa z njo država demoralizirana.