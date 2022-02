Iz Rusije z zamudo

Spoštovani tovariš ruski prezident Vladimir Putin, opravičujemo se, da vas nadlegujemo v tako usodnem in za Rusijo tragičnem momentu, ko ste brutalno napadeni, a moramo vas opozoriti, da imate v svojem najbližjem okolju, med kot psi vdanimi svetovalci, očitno tudi saboterje. Lažejo vam in vam prikrivajo resnico. Nedvomno so vas obvestili o tem, da so te dni sprejeli herojski in za obstoj Slovenije katastrofalni protiukrep za njeno nizkotno ravnanje, zaprtje slovenskega zračnega prostora za ruske samolete (letala).