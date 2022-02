Mattarella stoji na ustavno določenem mestu predsednika republike, od koder s ptičje perspektive preletava strankarsko goščo, super partes, ne sodnik, temveč nadzornik ustavnih načel in državne enotnosti. Vsaka pika in vejica njegovega nagovora kot kodirano geslo, ki odpira vrata v podmorske interesne svetove. Vsakdo je čakal na sorodno besedo, in jo dočakal: ob poslušanju komentarjev te predvidljive in predvidene igre dobiš občutek, da so sami zmagovalci. Mladega opazovalca kajpak kmalu zažuli čevelj: peti dan – prav biblijsko zveni – pojdeš spat ob Salvinijevi izjavi, da bo čez noč iz klobuka potegnil »žensko, kompetentno žensko«, v nov dan pa se zbudiš z osemdesetletnikom v sivem. Obračati vse, da se nič ne prevrne. To kvirinalsko odrsko postavitev, mizansceno, smemo enostavno povzeti v izhodiščno potrebo po tem, da Draghi ostane na svojem mestu. Sobotna priloga Dela