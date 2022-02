EU bo prvič v svoji zgodovini financirala nakup in dostavo orožja napadeni državi, je sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ob naznanilu novega niza sankcij proti Kremlju zaradi napada na Ukrajino. »To je prelomnica,« je poudarila.

EU bo po navedbah von der Leynove tudi zaprla svoj zračni prostor za vsa ruska letala - letala, ki so v lasti Rusov, ki so registrirana v Rusiji in ki jih nadzira Rusija. »Naj bom jasna - naš zračni prostor bo zaprt za vsako rusko letalo, tudi za zasebna letala oligarhov,« je izpostavila.

Še en zgodovinski ukrep je po predsedničinih besedah prepoved delovanja ruskih medijev v državni lasti, kot sta Sputnik in Russia Today (RT), v EU, tako da ne bodo več mogli širiti laži in z njimi upravičevati vojne ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Poleg tega bo EU sprejela sveženj sankcij tudi proti režimu beloruskega voditelja Aleksandra Lukašenka zaradi vpletenosti v napad na Ukrajino. Cilj je ustaviti njihov izvoz v ključnih sektorjih, na primer tobačnem, lesnem in jeklarskem. Predvidene so tudi dodatne sankcije proti posameznikom.

Novi sveženj sankcij EU predvideva tudi izključitev nekaterih »pomembnih« ruskih bank iz mednarodnega bančnega plačilnega sistema Swift in prepoved transakcij z rusko centralno banko, je še napovedala predsednica komisije.