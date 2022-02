Podobne nesreče smo doživeli že tudi pri nas, pa tudi vsak vsaj malce izkušen voznik ali voznica se je kdaj že znašel v položaju, ko je vozil v razmerah, v katerih ni videl domala ničesar. Ali v primerih posebno nevarne megle v pasovih, v takšnih, ko je iz območja skorajda popolne vidljivosti zapeljal v gosto meglo. Pri kateri pa vseeno velja, da ta ne pade kar z neba pred vozilo in se zaradi tega ne smemo obnašati, kot da se bomo zaleteli v zid in sunkovito zavirati, saj je ravno to najbolj nevarna, na žalost pa še vedno tudi precej pogosta reakcija voznikov.

Kadar vidimo pred seboj megleni pas, prižgemo varnostne utripalke in postopoma zmanjšujemo hitrost, še preden pademo v megleno zaveso. Priporočljivo je tudi povečevanje varnostne razdalje, uporaba meglenk (ki jih takoj, ko razmere to omogočajo, spet izklopimo!) in po potrebi vključitev varnostnih utripalk, nikakor pa ne dolgih luči, saj te povzročijo še slabšo vidljivost. Prav tako se je pametno zanašati na vid in ne na elektronska pomagala – vožnja s tempomatom zaradi morebitnega nenadnega zaviranja namreč ni priporočljiva. Poleg vida pa ob zares gosti megli prav pride tudi sluh, saj je priporočljivo odpreti okna in prisluhniti, kje je vozilo pred vami in za vami. Jasno, v megli vozimo previdno in počasneje ter ne prehitevamo, če postane megla pregosta, pa je najpametneje zapeljati na počivališče in počakati, da se vremenske razmere izboljšajo.

Seveda so vozne razmere vselej nepredvidljive in nas zato takšne situacije vedno lahko ujamejo povsem nepripravljene, da bi se to zgodilo čim manjkrat, pa je priporočljivo spremljati vremenske napovedi in stanje na cestah. Pri čemer se priporočljivo spremeni v obvezno vselej, ko se opravimo le na malce daljšo pot, saj se lahko le tako ustrezno pripravimo na vožnjo oziroma jo prilagajamo prometnim, okoljskim in vremenskim situacijam.