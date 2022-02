Vlaganja države v razvoj bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo v Postojni so omogočili s prenosom stavbne pravice z občine na državo, saj je bila stavba zgrajena s samoprispevkom in zato last občin Postojna in Pivka. »Zdaj so dokumenti pripravljeni, v kratkem bo objavljen tudi razpis za gradbena dela in upam, da bo stavba kmalu zgrajena in bomo lahko začeli dejavnost oplojevanja,« je povedal direktor postojnske bolnišnice Aleksander Merlo.

Projekt je vreden skoraj 1,2 milijona evrov, večino potrebnega denarja pa prispeva ministrstvo za zdravje. Oploditev z biomedicinsko pomočjo izvajajo v treh slovenskih bolnišnicah – poleg ljubljanskega in mariborskega univerzitetnega kliničnega centra tudi v postojnski bolnišnici. Tu sicer letno opravijo četrtino od povprečno 2560 posegov oploditve z biomedicinsko pomočjo. Slovenija je po dostopnosti programov umetne oploditve sedma v Evropi, v Sloveniji pa se rodi 3,9 odstotka otrok, ki so bili spočeti z biomedicinsko pomočjo, kar nas uvršča v sam evropski vrh.