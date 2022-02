Malo bolj zahtevno spoznavanje očeta bi za otroka bilo, če bi bila zasvojena s tvitanjem, po očetovem zgledu, in bi tam našla kakšno njegovo modrovanje. Na primer: »Na neki FB strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C. in Mojce P. Š. Eno za 30 €, drugo pa za 35 €. Zvodnik Milan.«

Moti me, da avtor ni napisal, katera je za 30 evrov, katera pa za 35 evrov, še posebno, ker je verjetno obiskoval to javno hišo, da tako pozna situacijo. Razen tega pa je tudi navedel lažnega zvodnika. Zanima me, kako bi se počutila njegova sinova, če bi na twitterju našla takšen vabljiv zapis: »Na neki FB strani javne hiše ponujajo poceni uslugo odslužene prostitutke Urše B. za 20 €.« Zvodnik ni podpisan.

Cena storitev te nenavadne ponudbe je res nizka, saj sta dekleti iz Janševe ponudbe lepši, solidno ohranjeni in zato tudi dražji. Otroka bi moralo zanimati, kdo je zvodnik te prostitutke in kdo je ona. Ko bi to ugotovila, ne bi bila več tako prizadeta zaradi »grdih besed« o očetu, verjetno pa bi pričakovala, da bo avtor nedostojne ponudbe kaznovan. In je po osmih letih res bil, in to pogojno, in še nepravnomočno. Njegov zagovornik trdi: »Sodba ne more prestati nikakršnega preizkusa in nima nikakršne podlage. Od višjega sodišča pričakujem razveljavitev sodbe.« Ali ta zagovornik ne razume pomena nespodobnih besed v avtorjevi ponudbi ali pa je slepo usmerjen na klienta in denar. Zanima me tudi, kako naj bi bil videti preizkus, ki bi prestal sodbo sodišča. Ali naj zvodnik ponudi koga od svojih?

Obstaja torej možnost, da se bo avtor tega nedostojnega zapisa izognil kazni, saj bo zadeva zastarala. Bojim se, da naša sodišča nimajo enakih vatlov za vse.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani