Meje ljubezni

Ljubezen zamegli razum, to smo prebrali že stokrat in nekajkrat morda tudi izkusili na lastni koži. Tokrat pa vsebina ni posebej pesniška, romantična ali opremljena s podobnimi čustvi. Razmišljanje, ki se ga lotevam, je dosti bolj naporno, vsaj zame. Tale predvolilni čas je namreč čas snubljenja vse povprek. Leskeče se perje vseh barv, oglašajo se zapeljivi toni, cele melodije. Mavrične pavje pahljače zakrivajo glave in borno količino razuma v njih. Kjer ga je več, služi za ustvarjanje vtisa o poštenosti in sposobnosti, da jih vzljubimo in popeljejo narod v razcvet.