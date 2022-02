Gajser je na sobotnih kvalifikacijah dosegel drugo izhodišče, premagal ga je le novinec v tem razredu, svetovni prvak razreda MX2 Francoz Maxime Renaux.

Po startu prve vožnje je sicer zdrsnil nekoliko v ozadje in bil sredi vožnje na petem mestu. A je potem z zanesljivo vožnjo in natančnimi manevri prišel že do drugega mesta ter v zadnjih krogih preganjal vodilnega Švicarja Jeremyja Seewerja. Ta je v predzadnjem krogu naredil napako in padel, s tem pa tudi prepustil vodstvo nekdanjemu svetovnemu prvaku in lani tretjemu v seštevku sezone Gajserju.

V drugi vožnji je Gajser začel podobno, le da pred seboj ni imel toliko tekmecev. A že po polovici je bil tretji, potem pa je prehitel še Nizozemca Glenna Coldenhoffa in začel loviti vodilnega Španca Jorgeja Prada. Nekaj krogov pred koncem ga je tudi prehitel, potem pa naredil manjšo napako in padel, tako da je bil spet drugi, a na koncu je bilo tudi to dovolj za zanesljivo skupno zmago na dirki.

Gajser je dirko končal s 47 točkami, Prado je bil drugi s 43, tretji pa Seewer s 40.

V razredu MX2 je uvodno dirko dobil dobil Nemec Simon Längenfelder, slavil je v obeh vožnjah, pred Francozom Tomom Viallejem in Belgijcem Jagom Gertsom. Slovenski predstavnik Jan Pancar je privozil do prvih točk v sezoni, prvo vožnjo je končal na 16. mestu, drugo na 19., kar je skupno pomenilo 18. mesto in prvih sedem točk v SP 2022.

Naslednja dirka bo VN Lombardije v italijanski Mantovi 6. marca.