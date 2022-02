Morda me je tudi zato navdušila nedavna akcija policije, ki je tudi s pomočjo mestnega redarstva izvajala nadzor nad pešci v prometu. Seveda sem si vso stvar predstavljala drugače – da bodo namesto voznikov tokrat pod drobnogled dejansko vzeli pešce. Da se vrnem k prvi in še vedno aktualni stari modrosti: Za avtobusom in za fanti se ne teče! Hvala, mama, tega se držim še danes. Žal pa moram priznati, da je modrost Počasi se daleč pride v zadnjem desetletju nekje izzvenela. Razen na prehodu za pešce, kjer – Navada je železna srajca – še vedno pospešim korak. Edina?

Ne vem, kako je z vami, dragi vozniki in sotrpini v avtomobilih pred prehodom za pešce, ali kdaj tudi vas prime, da bi stopili iz avta in nekomu povedali, da se čez cesto hodi in ne ignorantsko vleče. Dobro, pustimo na miru starejšega človeka, ki, poklon njegovi volji in stari šoli, hiti čez cesto v tempu svojega trenutnega življenja. Da pa ti mladež s slušalkami v ušesih in telefonom v roki sanja sredi ceste?

Da, govorimo o novodobnih »zombi pešcih«. To so pešci, ki s telefonom v roki hodijo ob cesti in čez cesto, ne da bi pogledali levo, desno in še enkrat levo. Njihov pogled je ves čas usmerjen v telefon, in čeprav je jasno, da lahko vsak čas trčijo bodisi v avto bodisi v sočloveka, dajejo vtis, da jim za to ni mar.

Morda črna kronika prometnih nesreč s smrtnim izidom, v katere so bili vpleteni pešci, ni dovolj velika, da bi se večja pozornost namenila tudi njihovemu nadzoru. Po podatkih Agencije za varnost prometa je bilo v obdobju med letoma 2016 in 2019 v prometnih nesrečah s smrtnim izidom udeleženih »le« 44 pešcev. Menda ni imel noben pešec svetlobnega telesa ali takega oblačila, da bi bil viden v temi. Tudi to, ali je imela žrtev telefon v roki, ni znano. Zagotovo pa je zgovorno dejstvo, da se pri uporabljanju telefona pozornost zmanjša kar do 60 odstotkov.

A ne glede na vse preventivne akcije in ukrepe, ki se izvajajo za zmanjšanje in ozaveščanje udeležencev v prometu, tudi teh na dveh nogah, bo po vsej verjetnosti na koncu še vedno zmagala stara dobra kmečka pamet, ki pravi: Glej, kam hodiš, pa bo vse v redu. Samo nekdo ti mora to pamet seveda privzgojiti.