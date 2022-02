Junak slalomov v Garmisch-Partenkirchnu je bil Norvežan Henrik Kristoffersen, ki je dobil sobotno in nedeljsko tekmo. Obe sta minili brez slovenskih predstavnikov v finalnih vožnjah. Žan Kranjec je bil prepočasen (42. in 40. mesto), Tilen Marovt pa je obakrat odstopil na prvi progi. V Crans Montani so alpske smučarke tekmovale v smuku. Sobotni je pripadel Čehinji Ester Ledecki, nedeljski pa Švicarki Priski Nufer. Slovenki Ilka Štuhec (32. in 26.) in Maruša Ferk Saioni (39. in 35.) se nista izkazali.

»Izredno zadovoljen sem s koncem tedna, čeprav sem do zmag prišel tudi z nekaj sreče. Še vedno so stvari, pri katerih moram delati. Nisem še stoodstoten, a ko dobiš dva slaloma zapored, moraš biti zadovoljen. Veselim se kratkega odmora, nato pa prihaja Flachau,« je povedal Henrik Kristoffersen. Do konca sezone sta na sporedu še dva moška slaloma (Flachau, Courchevel/Meribel). Na vrhu slalomskega seštevka sta dva Norvežana, Kristoffersen (356 točk) in Lucas Braathen (307).

V Flachauu Kranjec ne bo nastopil. »V nedeljo so bili drugačni pogoji in upali smo, da se bo Žan bolje znašel, ampak se ni. Tijan je napako naredil na zelo podobnem mestu kot v soboto. Res je, da sledi slalom v Flachauu, a bo tam tekmoval zgolj Tijan. Žan pa se bo skupaj z italijansko ekipo v Zoncolanu pripravil na pokal Vitranc,« je povedal glavni trener moških tehničnih disciplin Klemen Bergant.

V Crans Montani je presenetila Priska Nufer, ki je v nedeljo prišla do krstne zmage v svetovnem pokalu. »Težko vse skupaj opišem z besedami. Sploh po tem, ko mi januar resnično ni bil naklonjen. Okužila sem se s koronavirusom in potrebovala nekaj časa, da sem si znova povrnila moči. Zdaj sem prišla do prve zmage, in to na domači tekmi, kar je noro,« je misli strnila Priska Nufer. Italijanka Sophia Goggia je s 482 točkami glavna kandidatka v odločilnem finalnem boju za mali kristalni globus v posebnem seštevku discipline. Na sporedu je le še deveti, finalni ženski smuk v Courchevel/Meribelu.

Garmisch-Partenkirchen v številkah Slalom za moške, sobota: 1. Kristoffersen (Nor) 1:46,14, 2. Meillard (Švi) +0,14, 3. Feller (Avs) +0,51, 42. Kranjec, Marovt (oba Slo) odstopil na prvi progi, nedelja: 1. Kristoffersen 1:52,66, 2. Ryding (VB) +0,35, 3. Strasser (Nem) +0,47, 40. Kranjec, Marovt odstopil na prvi progi. Svetovni pokal, slalom (8/10): 1. Kristoffersen 356, 2. Braathen (Nor) 307, 3. Strasser 278, 48. Kranjec 13, skupno (27/37): 1. Odermatt (Švi) 1200, 2. Aamodt Kilde (Nor) 825, 3. Mayer (Avs) 692, 43. Kranjec 167, 52. Čater 136, 68. Kline 83, 90. Hadalin 44, 92. Hrobat (vsi Slo) 42.