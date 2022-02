Kdo je bolj zaslužen za moderni videz žensk po drugi svetovni vojni – modni čarovnik Christian Dior, ki jim je s svojimi razkošnimi kreacijami vrnil ultimativni luksuz, ali Coco Chanel, ki je ukinila steznike ter uvedla praktična in elegantna oblačila? Dolgoletno debato v svetu mode bi po pisanju modne biblije Vogue lahko rešila nova televizijska serija.

Njenega kolega, čigar razmišljanje je v popolnem nasprotju z njeno odločitvijo o osvobajanju žensk v modi, igra Avstralec Ben Mendelsohn (52). Zaslovel je z interpretacijo vloge kralja Jurija VI. v vojni drami Najtemnejša ura in kot šerif iz Nottinghama v filmu Robin Hood, ki so ga deloma posneli v Dubrovniku.

Vogue je pred kratkim napovedal novo televizijsko serijo The New Look, ki jo bo predvajala platforma Apple TV+. Serija naj bi bila posneta po uspehu filma Hiša Gucci v režiji Ridleyja Scotta in govori o prepletenem življenju in delu dveh velikih modnih oblikovalcev, katerih pogled na to, kakšna naj bi bila sodobna ženska, je bil popolnoma drugačen. Vlogo upornice, ki je predstavila praktični mako ali džersi in bukle (njeni legendarni kostimi so bili iz tvida), so zaupali francoski divi Juliette Binoche (57). Zagotovo bo zanimivo videti, kako ji bo uspelo interpretirati modno divo Coco Chanel po tistem, ko jo je v naslovni vlogi v filmu Coco Chanel iz leta 2009 odigrala francoska igralka Audrey Tautou (45).

Dior po vojni zasnoval »žensko rožo«

V letih takoj po drugi svetovni vojni je Dior poudaril ženski pas. Pri razkošnih kreacijah je uporabil metre najboljših tkanin, svoj slog pa opisal z besedami: »Zasnoval sem žensko rožo.« V steznike, ki jih je Coco Chanel prezirala, je vstavljal kosti in žice, krila pa je rezal iz več plasti blaga. To je bilo v neposrednem nasprotju z ohlapnejšimi, nestrukturiranimi oblačili Coco Chanel. Ženske pa so se pritoževale, da jim je Dior pokril noge, ki so se videle v ženskih kostimih njegove konkurentke. Navsezadnje je uvedla zlato pravilo dolžine krila dva prsta pod kolenom. Poleg tega sta živela zelo različno: medtem ko je oblikovalka oboževala družbo, zabave in družbeno smetano (to so ji zamerili med nacistično okupacijo Pariza), je potomec zelo premožne družine industrialcev Granville (ki naj bi postal diplomat) v prostem času najraje vrtnaril.

Producent serije je Todd A. Kessler, ki je zaslovel s petimi sezonami serije Nevarna igra z Glenn Close v glavni vlogi. Poleg Coco Chanel in Christiana Diorja v seriji nastopajo še druga znana imena v svetu mode: Yves Saint Laurent, Pierre Balmain, Cristobal Balenciaga in Hubert de Givenchy. Nobena od omenjenih modnih hiš še ni komentirala serije, a glede na priljubljenost filma Hiša Gucci, kjer so zaigrali Lady Gaga, Adam Driver, Jeremy Irons, Jared Leto in Al Pacino, so lahko zadovoljne, da so v seriji o povojni modi znova dočakale razkošno promocijo.