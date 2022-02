Pred tekmami za svetovni pokal v Lahtiju je 26-letna tekačica na smučeh iz Valburge Anamarija Lampič v četrtek nastopila na ekshibicijskem sprintu na Olimpijskem stadionu v Helsinkih, na katerem je bila četrta, zmagala je Švedinja Nadine Fähndrich. Že to je bila dobra napoved za sobotno prvo sprintersko tekmo po olimpijskih igrah, na katerih je Lampičeva zaostala za svojimi pričakovanji.

Veliko bolj zadovoljna je Lampičeva zapustila osmo največje finsko mesto. V kvalifikacijah se je s trinajstim časom brez večjih težav uvrstila v izločilne boje, kjer je bila najhitrejša v četrti četrtfinalni skupini. Bolj napeto je bilo v polfinalu, v katerem je bila ves čas v vodilni četverici, v ciljni ravnini pa je po zunanji strani prehitela Američanko Jessie Diggins in Švedinjo Johanno Hagstroem, ki je celo ostala brez finala. V finalnem obračunu je Švedinja Jonna Sundling potrdila olimpijsko zmago, s petim mestom pa se je morala zadovoljiti Lampičeva.

»Čeprav sem imela občutek, da še nisem tista prava, se me forma očitno še kar drži, in kot kaže, sem na dobri poti. V finalu sem šla na vse ali nič. Želela sem držati Jonno, vlekla sem skupinico za mano, a so me pred zadnjim klancem 'pojedle', prišle so iz ozadja. A nič zato, peto mesto je dober rezultat,« je Anamarija Lampič komentirala sobotni sprint, zadovoljna pa je bila tudi po nedeljski klasični preizkušnji na 10 kilometrov. V cilju je imela 15. čas, za zmagovalko, Norvežanko Thereso Johaug, je zaostala 1:30,9 minute.

»Nastopila sem sproščeno, brez pritiskov, ki jih sicer že tako ne občutim. Čeprav se pred tekmami v Lahtiju nisem počutila najbolje, razmišljala sem celo o tem, da bi bilo morda bolje, če bi jih izpustila, sem ves konec tedna uživala. Najpomembneje je, da sem nazaj v tekmah, to sem potrebovala in gremo naprej,« pa je najboljša slovenska povedala po včerajšnji tekmi na razdaljo.