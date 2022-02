Zaradi unikatnosti vonja in njegove vpletenosti v socialno in spolno vedenje so ljudje dišave že od nekdaj uporabljali za pritegnitev pozornosti potencialnih (spolnih) partnerjev, dvorjenje in tudi za izkazovanje socialnega statusa, spreminjanja razpoloženja v prostorih in druge namene. Kot je v svoji knjigi Moška oblačila in dodatki zapisala avtorica Lea Pisani, z izbiro parfuma okolici sporočamo informacije o sebi: značaju, družbeno-ekonomskem položaju, lahko tudi o spolni in filozofski usmerjenosti.

Zagotovo najbolj znani živalski sestavini parfumov sta mošus in ambra. Kot razloži Pisanijeva, se mošus pridobiva iz posebne žleze mošusnega jelena (Moschus moschiferus), ki je med popkom in spolovilom. »Pridobivanje naravnega mošusa je prepovedano, nadomešča ga sintetična različica, beli mošus,« razloži avtorica. Ambra pa je trdna, voskasta snov temno sive do črne barve, ki nastaja v prebavnem sistemu kita glavača, ta jo z žolčem izloča v okolico. »Ambra tako prosto plava na gladini morja ali ob obalah Atlantskega oceana, Brazilije, Afrike, Madagaskarja.«

Zakaj izbrati nišni parfum V butičnih parfumskih studiih je proizvodnja veliko manjša kot v velikih parfumskih hišah, katerih parfume najdete v velikih maloprodajnih franšizah in veleblagovnicah. To so vonji, ki so jih lansirala svetovno znana imena modnih oblikovalcev in hiš, od Armanija, Calvina Kleina do Chanela, prav tako tudi velike parfumske hiše (Guerlain). »Nišne parfume boste našli tudi v posebnih parfumerijah, v katerih vam svetujejo strokovnjaki,« pove Lea Pisani in omeni Ikona Art Perfumery, ki jo najdete v središču Ljubljane. Na vprašanje, zakaj izbrati katerega izmed nišnih parfumov, avtorica knjige razloži, da so to visokokakovostni parfumi z veliko kakovostnih naravnih esenc in visoko koncentracijo dišav. »Oblikovali so jih talentirani nosovi z določenim namenom – da lahko potrošniki izberemo nenavaden in individualen vonj, ki ga ne zaznamo na vsakem koraku po mestu,« je povedala in med pomembnejšimi nišnimi blagovnimi znamkami navedla Amouage, Eight & Bob, Nasomatto, Juliette Has A Gun, Histoires De Parfums, Killian, Roja, Quartana.

Pomembno vlogo imajo tudi feromoni »Z dodajanjem feromonov parfumu okrepite koncentracijo lastnih feromonov, pospešite kemijo in dosežete, da nasprotni spol lažje zazna vaš specifični vonj,« zapiše Lea Pisani. Kot razloži, je feromon kemična snov, ki jih v izjemno majhnih količinah izločajo in zaznavajo živali ter povzročajo značilne vedenjske odzive pri drugih osebkih iste vrste. Zanimivo je tudi razmišljanje Tima Prezlja v zborniku Fenomen Chanel, kjer piše, da je veljalo prepričanje, da ljudje nimamo vomeronazalnega organa kot večina sesalcev in zato tudi ne feromonov. »Vendar je v zadnjem času več raziskav pokazalo, da v moškem potu in ženskem urinu obstajata dve molekuli – verjetni 'kandidatki' za feromon pri ljudeh.«

Naj vam nasveti pridejo prav »Ko izbiramo parfum zase, ga nanesemo na notranjo stran zapestja. Popršimo ga z razdalje 20 centimetrov. Pomembno je, da počakamo vsaj 20 sekund, da alkohol izhlapi. Če tega ne naredimo, alkohol pride v nos in ne moremo več vonjati,« svetuje v svoji knjigi Lea Pisani in doda, da je treba med enim in drugim testiranjem nevtralizirati vonj, najbolje z vohanjem zrna kave. Kupljen parfum je treba za ohranjanje njegove moči tudi pravilno hraniti. Predvsem pa – nikar ga ne nosite s seboj na potovanja. »Kupite si potovalno polnilno razpršilo, v katerega zelo preprosto vbrizgate manjše količine najljubšega parfuma,« še svetuje mojstrica osebnega stila.