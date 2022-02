Nordijski konec tedna v Lahtiju se je zaključil s posamično tekmo smučarskih skakalcev na veliki skakalnici. V netipično poštenih pogojih se je vnel pravi boj na eni izmed manjših skakalnic v koledarju svetovnega pokala. Na koncu so od konkurence malce odstopili le Halvor Egner Granerud, Rjoju Kobajaši in Stefan Kraft, nato so bile razlike zelo majhne.

Slovenski skakalci v Lahtiju ostajajo pri treh posamičnih stopničkah, za katere je z zmago in drugim mestom poskrbel Primož Pterka, leta 2002 pa je bil tretji Robert Kranjec. V prvi seriji je sicer dišalo, da bi se bera slovenskih orlov na severu Evrope lahko poboljšala, saj je bil Cene Prevc na visokem šestem mestu. S skokom dolgim 123 m pa je le za 4,3 točke zaostajal za zmagovalnim odrom. Tik za Cenetom je bil na osmem mestu Žiga Jelar, ki je v vse boljši formi. Tudi njegov zaostanek je bil minimalen, saj je za srednjim izmed bratov Prevc zaostajal zgolj 8 desetink točke. Visoko je bil na 11. mestu tudi Peter Prevc, finale pa je skozi šivankino uho ujel Timi Zajc. Anže Semenič je bil za finale prekratek in je bil 43.

Nov vrhunski napad Kobajašija

Timi Zajc je nato utvoril finalno serijo in je s 123, 5 m napredoval do 24. mesta. Zajc je bil tudi od slovenskih orlov, ki je v finalu popravil svojo uvrstitev. Nov ponesrečen skok se je zgodil izkušenemu Petru Prevcu, ki je zdrsnil celo na 25. mesto. V izjemno izenačeni borbi pa sta malce izgubila tudi Žiga Jelar in Cene Prevc. Jelar je bil na koncu najbolje uvrščeni slovenski orel na 9. mestu, Cene Prevc pa je zaključil prvo deseterico uvrščenih.

V finalu je najprej izvrstno iz sedmega mesta napadel Avstrijec Stefan Kraft. Najbolj zasluženi mož avstrijske reprezentance na včerajšnji ekipni tekmi je skočil 128 m. Prvi, ki je poznal odgovor na vrhunski skok Avstrijca, je bil Japonec Rjoju Kobajaši, ki je znova v finalu skočil izjemno. Edini izmed tekmovalcev je v finalu preskočil 130 m in je za 6,7 točke prehitel Krafta. Preostali tekmovalci so zaostajali, svoje delo je moral opraviti le še Norvežan Granerud. Norvežan je pristal pri 128,5 m, izračun točk pa je pokazal povsem izenačen rezultat, kot ga je zbral Kobajaši in skupaj sta se razveselila zmage. Za Japonca je bila to sedma zmaga v sezoni, za Norvežana pa druga. Kobajaši je s tem znova prevzel vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala, saj je Karl Geiger iz drugega padel na 5. mesto. Na najnižji stopnički je pristal Kraft, ki je bil tako najboljši posameznik konca tedna v Lahtiju, saj je petkovi posamični zmagi in sobotni ekipni, dodal še bronasto odličje.