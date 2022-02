»Čeprav vedno poudarjamo, da je šport nad politiko, ob napadu Rusije na Ukrajino si enostavno ne moremo in ne smemo zatiskati oči. Gre za nepojmljivo dejanje, ki povzroča trpljenje nedolžnega prebivalstva. Pozivu predsednika MOK so se že pridružile številne mednarodne federacije, iz Slovenije tudi že smučarska zveza in znani športniki in športnice iz vsega sveta,« so v današnjem sporočilu za javnost zapisali pri OKS.

Ob tem je predsednik OKS Bogdan Gabrovec pozval »vse predsednike/ce nacionalnih panožnih športnih zvez, da se slovenske ekipe, športniki in športnice do nadaljnjega ne udeležujejo tekmovanj v Rusiji in Belorusiji«.

Smučarska zveza Slovenije je udeležbo slovenskih predstavnikov na mednarodnih tekmovanjih na območjih Rusije in Ukrajine odpovedala že v petek, danes pa je Odbojkarska zveza Slovenije prav tako sporočila, da reprezentance ne bo pošiljala na svetovno prvenstvo, če bo ostalo pri tem, da bo med 26. avgustom in 11. septembrom SP gostila Rusija.