Po 21 minutah pred polnimi tribunami dvorane Crypto.com Arena, do lanskega decembra znane z imenom Staples Center, so domači hokejisti vodili z delnim izidom 3:0.

Phillip Danault, Matt Roy, Quinton Byfield so se podpisali pod prve tri zadetke. Za otočane je v 30. minuti na 1:3 znižal Anders, a je že proti koncu druge tretjine Brendan Lemieux poskrbel za četrti zadetek domačih.

Za nekaj dodatnega navdušenja sta v zadnjih dveh minutah tekme poskrbela Jean-Gabriel Pageau, ki je dosegel drugi zadetek za gostujočo zasedbo, Trevor Moore pa je 17 sekund pred koncem postavil končni izid 5:2.

V pacifiški skupini ima več točk kot Los Angeles le Calgary, in sicer 68, kralji so na drugem mestu skupine zbrali 65 točk.

Branilec Roy je dosegel svoj prvi gol v sezoni, dodal pa je tudi asistenco. Roy je bil eden od petih igralcev, ki so plošček potisnili v mrežo za kralje. Vratar Cal Petersen si je s 26 obrambami pri 28 strelih prislužil svojo 14. zmago v sezoni.

Kralji so uprizorili eno najbolj energičnih prvih tretjin v sezoni. »Mislim, da smo bili pripravljeni, imeli smo veliko energije. Že večer prej smo vpisali veliko zmago in mislim, da se je to preneslo na začetek nocojšnje tekme,« je povedal Roy.

»Te zadnje tekme se zdijo kot tekme končnice, dali smo vse od sebe. Smo na točki sezone, ko smo res navdušeni nad igranjem in veseli smo, da se lahko vedno znova iz tekme v tekmo dokažemo,« je še dejal.

Pri zadetku Roya je s podajo sodeloval Kopitar, ki je v tej sezoni na 53 tekmah vpisal 50 točk, 15 golov in 35 podaj, kar ga uvršča na 21. mesto najboljših podajalcev lige ter na 34. mesto najkoristnejših igralcev po številu točk.

Hrušičan je 50 točk dosegel že deveto sezono zaporedoma in petnajstič v 16 sezonah v ligi NHL.

Los Angeles Kings naslednja tekma čaka v torek v zgodnjih jutranjih urah po slovenskem času, ko bodo gostili Boston Bruins.

V Little Caesars Areni v Detroitu je padlo kar 17 zadetkov. Gostujoča zasedba Toronto Maple Leafs je slavila s 10:7 proti Detroit Red Wings. Mitchell Marner je s štirimi goli in šestimi točkami postavil vrhunec v karieri lige NHL.

Marner je dosegel svoj prvi hattrick v ligi NHL, Michael Bunting pa je dosegel pet točk z enim golom in asistenco ob vsakem Marnerjevem golu.

»Poskušal sem ostati miren pri tretjem zadetku, a je bil to res 'kul' trenutek,« je dejal Marner.

Sedemnajst golov je bilo največ na tekmi NHL, odkar so Winnipeg Jets 27. oktobra 2011 premagali Philadelphio Flyers z 9:8.

Derek Ryan je dosegel svoj prvi hattrick v ligi NHL za Edmonton Oilers v sobotni zmagi proti Florida Panthers s 4:3, v Live Areni na Floridi.

Ryan je pri 35 letih in 59 dneh postal najstarejši igralec v zgodovini naftarjev, ki je dosegel hattrick, prehitel je Ethana Moreaua (33 let in 118 dni; 18. januar 2009).

Mikko Koskinen je dosegel 44 obramb, Connor McDavid, ki je že pri 75 točkah v tej sezoni, pa dve podaji za Oilers.