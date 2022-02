Za Ljubljančana, ki je z mrežicami podpisal v začetku tedna, je bila to prva odigrana tekma po 13. novembru, ko je branil barve Toronto Raptors.

Najboljši strelec Brooklyna je bil z 38 točkami Kyrie Irving, kar je njegov strelski rekord sezone. Izkazali sta se prav tako novi okrepitvi kluba - Seth Curry je dodal 19 točk, Andre Drummond pa 17.

»Ko gledaš Kyriea, imaš občutek, kot da je v video igrici. Noro je, kako se premika in kako izvaja težke mete,« je igro najboljšega strelca tekme komentiral 35-letni Dragić.

Z uspešnim metom za tri točke je Bruce Brown 1:38 minute pred koncem dvoboja zadel za 118:116 ter tako Nets dokončno popeljal v vodstvo. Brown je skupaj prispeval 15 točk.

Na drugi strani je Bobby Portis dosegel 30 točk in 12 skokov, medtem ko se je prvi zvezdnik Milwaukeeja Giannis Antetokounmpo ustavil pri 29 točkah in 14 skokih.

Brooklyn, ki je trenutno osmi v vzhodni konferenci, je zmagal šele tretjič na zadnjih 16 tekmah, medtem ko je Milwaukee izgubil na četrtem od svojih zadnjih petih obračunov.

»Dobili smo se skupaj kot ekipa po premoru zaradi vikenda vseh zvezd. Na tablo smo zapisali določene cilje, gre za dnevni opomin na to, kaj je naš cilj, za stvari, na katere lahko vplivamo, da se bomo osredotočali na te stvari,« je po koncu dejal Irving.

Do zmage je prišlo tudi moštvo Denver Nuggets, ki je doma s 115:110 premagalo Sacramento Kings. Nikola Jokić je k zmagi prispeval 18 točk, 11 podaj in 10 skokov, s čimer je prišel do 16. trojnega dvojčka v sezoni in 73. v karieri.

Ja Morant s strelskim rekordom kariere 46 točk in Steven Adams z 12 točkami in kar 21 skoki sta bila najbolj zaslužna za gostujočo zmago Memphis Grizzlies s 116:110 nad Chicago Bulls. DeMar DeRozan je za bike, ki so izgubili po šestih zaporednih zmagah, dosegel 31 točk, s čimer je še na deseti tekmi v nizu prispeval vsaj 30 točk.

Ekipa Boston Celtics je zmagala enajstič na zadnjih dvanajstih dvobojih. Tokrat je bila na gostovanju s 113:104 boljša od Detroit Pistons. Pri domači zmagi Atlante Hawks s 127:100 proti Toronto Raptors se je z 41 točkami izkazal Trae Young.

Vodilna ekipa vzhodne konference Miami Heat je prav tako zmagala. Prvo ime domačega uspeha s 133:129 proti San Antonio Spurs je bil Bam Adebayo s 36 točkami. Trener San Antonia Gregg Popovich bo tako moral še malo počakati na izenačenje rekorda zmag v rednem delu lige NBA. Trenutno je pri 1334 zmagah, eno za Donom Nelsonom.