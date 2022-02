Putin se je za povečanje pripravljenosti sil za odvračanje z jedrskim orožjem odločil zaradi »agresivnih izjav predstavnikov Nata proti Rusiji«. »Ukazujem ministru za obrambo in poveljniku generalštaba, da silam ruske vojske za odvračanje odredita stanje bojne pripravljenosti,« je Putin dejal v pogovoru s predstavniki vojske, ki ga je prenašala ruska televizija. »Vidite, da Zahod do nas ni neprijazen samo z ekonomskimi, to je nezakonitimi sankcijami,« je dodal.

Do takšne zaostritve je prišlo, potem ko so ukrajinske sile na bojišču še naprej nudili močan odpor proti ruski vojski, pripravljale so se nove sankcije proti Rusiji, članice Nata pa so napovedovale obsežno pomoč pri oborožitvi ukrajinski vojski.

V Beli hiši so poudarili, da Rusiji zavezništvo Nata ne grozi. Putinove navedbe so označili kot del manipulacij z grožnjami, ki ne obstajajo, zato da bi se opravičevalo agresijo.

Uradni Kijev je bil pripravljen na pogovore z rusko delegacijo, vendar bi ti po njihovi oceni morali potekati na nevtralnem področju - predlagali so Varšavo. Zelenski je danes dejal, da bi bili pogovori v Minsku možni, če Rusija ne bi napadla Ukrajine iz beloruskega ozemlja. V uradnem Kijevu ocenjujejo, da je prihod ruske delegacije v Belorusijo dokaz, da je Rusija izgubila prvotni zagon v ofenzivi. Kremelj je medtem sporočil, da se ruska ofenziva ne bo zaustavila, tudi če pride do pogovorov z Ukrajino. Svetovalec predsednika Zelenskega Mihail Podoljak je opoldan ocenjeval, da Rusija želi pritisniti na Ukrajino in jo predstaviti na način, da je Ukrajina tista, ki se ne želi pogajati. Popoldne je prišel preobrat. Ukrajinski predsednik Zelenski je po pogovorih z beloruskim predsednikom Aleksandrom Lukašenkom privolil v pogovore ukrajinskih predstavnikov z ruskimi na belorusko-ukrajinskem mejnem območju.

Ukrajinski predsednik Zelenski je minulo noč opisal kot brutalno, prihajalo je do napadov na civilno infrastrukturo, tudi ambulantna vozila. Zelenski je še v dopoldanskih urah zavrnil pogovore z Rusijo v Minsku, kot so to prejšnji teden predlagali v Kremlju. Iz Kremlja so sporočali, da je ruska delegacija za pogovore z Ukrajino že prispela v Minsk, z Ukrajinci pa so se pripravljeni sestavi v beloruskem kraju Gomel, ki leži v bližini meje z Ukrajino.

Ostri boji tudi na četrti dan ruske ofenzive

Tudi četrto noč od začetka ruske invazije so v Ukrajini divjali številni srditi boji. Ruske sile so davi vstopile v drugo največje mesto Harkov, kjer potekajo poulični spopadi. Na pogovore z Ukrajino je v Belorusijo prispela ruska delegacija, vendar Ukrajina pogovorov v Belorusiji ne želi. Kremelj medtem dodaja, da se bo njihova ofenziva nadaljevala, tudi če bi prišlo do pogovorov z Ukrajino. Situacija v Ukrajini se po ocenah ukrajinskega predsedniškega urada ni bistveno spremenila.

O močnem obstreljevanju so v noči na nedeljo poročali iz obronkov Kijeva in drugih mest v državi. Vendar noč na nedeljo ni postala odločilna noč za usodo prestolnice, kot so to bile še včeraj bojazni ob ruskih napovedih za okrepitev napadov na vseh frontah. Medtem ko Kijev ni padel, pa ruski vojaki na drugih delih bojišč pridobivajo na nadzoru ozemlja. Ruski vojaki so danes zjutraj vstopili v drugo največjo mesto Harkov, kjer sedaj potekajo boji. Po podatkih ukrajinskega predsedniškega urada so ukrajinske sile v Harkovu uničile polovico vseh ruskih transportnih vozil, ki so prodrla v mesto.

Čeprav se je pričakovalo, da bodo ruske sile močno obstreljevale Kijev tudi v noči na nedeljo, se to večinoma ni zgodilo. O eksplozijah se je poročalo iz obronkov mesta, v prestolnici pa so zadonele sirene pred zračnimi napadi. Slišati je bilo tudi strelske spopade. Ukrajinskim vojakom je še uspevalo ruskim silam preprečevati prodor do prestolnice. Dopoldne so iz Kijeva sporočili, da jim uspeva nadzorovati zahodno fronto pred Kijevom.

Obrambna linija pa je očitno padla pri drugem največjem mestu na severovzhodu države, Harkovu. Ruski vojaki naj bi tam po navedbah ukrajinskega notranjega ministrstva vstopili v mesto. Na ulicah je videti ruska vojaška vozila, mestne oblasti pa so prebivalce pozvale, naj ne zapuščajo svojih domov.

V ruske roke je padlo tudi manjše mesto Nova Kakhovka na jugu države, ki je strateškega pomena za vojno oskrbo Krimskega polotoka. Po poročanju tamkajšnjega župana so ruski vojaki vstopili v mestu, zasedli so vladno poslopje in sneli ukrajinsko zastavo. V uradu predsednika Zelenskega sicer zatrjujejo, da večjih napredkov ruskih sil na jugu države ni.