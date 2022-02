Tudi četrto noč od začetka ruske invazije so v Ukrajini divjali številni srditi boji. Ruske sile so davi vstopile v drugo največje mesto Harkiv, kjer so potekali poulični spopadi. Na pogovore z Ukrajino je v Belorusijo prispela ruska delegacija, vendar Ukrajina pogovorov v Belorusiji ne želi. Kremelj medtem dodaja, da se bo njihova ofenziva nadaljevala, tudi če bi prišlo do pogovorov z Ukrajino. Situacija v Ukrajini se po ocenah ukrajinskega predsedniškega urada ni bistveno spremenila.

O močnem obstreljevanju so v noči na nedeljo poročali iz obronkov Kiiva/Kijeva in drugih mest v državi. Vendar noč na nedeljo ni postala odločilna noč za usodo prestolnice, kot so to bile še včeraj bojazni ob ruskih napovedih za okrepitev napadov na vseh frontah. Medtem ko Kiiv/Kijev ni padel, pa ruski vojaki na drugih delih bojišč vse bolj nadzorujejo ozemlja. Ruski vojaki so danes zjutraj vstopili v drugo največjo mesto Harkiv, kjer sedaj potekajo boji. Po podatkih ukrajinskega predsedniškega urada so ukrajinske sile v Harkivu uničile polovico vseh ruskih transportnih vozil, ki so prodrla v mesto.

Čeprav se je pričakovalo, da bodo ruske sile močno obstreljevale Kiiv tudi v noči na nedeljo, se to večinoma ni zgodilo. O eksplozijah so poročali iz obronkov mesta, v prestolnici pa so zadonele sirene pred zračnimi napadi. Slišati je bilo tudi strelske spopade. Ukrajinskim vojakom je še uspevalo ruskim silam preprečevati prodor do prestolnice. Dopoldne so iz Kiiva sporočili, da jim uspeva nadzorovati zahodno fronto pred Kiivom.

Obrambna linija pa je očitno padla pri drugem največjem mestu na severovzhodu države, Harkivu. Ruski vojaki naj bi tam po navedbah ukrajinskega notranjega ministrstva vstopili v mesto. Na ulicah je videti ruska vojaška vozila, mestne oblasti pa so prebivalce pozvale, naj ne zapuščajo svojih domov.

V ruske roke je padlo tudi manjše mesto Nova Kahovka na jugu države, ki je strateškega pomena za vojno oskrbo Krimskega polotoka. Po poročanju tamkajšnjega župana so ruski vojaki vstopili v mesto, zasedli so vladno poslopje in sneli ukrajinsko zastavo. V uradu predsednika Zelenskega sicer zatrjujejo, da večjih napredkov ruskih sil na jugu države ni.

Zadeti cilji energetske infrastrukture To noč naj bilo zadetih več ciljev energetske infrastrukture. Prebivalce Kiiva so svarili pred strupi v zraku, saj so ruske rakete v napadih na kraj Vasilkiv jugovzhodno od prestolnice zadele naftni terminal. Zagorel naj bi še en naftni terminal v provinci Lugansk. Po poročanjih proruskih separatistov naj bi jih zadele ukrajinske rakete pri kraju Rovenki. Prav naj bi ruske sile zadele tudi plinovod v bližini Harkiva, kjer je vsaj ena raketa zadela tudi stanovanjski blok. V Kiivu sicer do ponedeljka zjutraj velja policijska ura, v tem času pa bodo oblasti vse, ki se bodo zadrževali na cestah, obravnavali kot sodelavce agresorjev. »Obdržali smo se in uspešno odvračamo sovražne napade. Boji se nadaljujejo (…) Bojevali se bomo tako dolgo, da osvobodimo državo,« je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sporočal po spletnih omrežjih.

Kremelj: tudi če pride do pogovorov z Ukrajino, se ofenziva ne bo zaustavila Ukrajinski predsednik Zelenski je minulo noč opisal kot brutalno, prihajalo je do napadov na civilno infrastrukturo, tudi ambulantna vozila. Zavrnil je pogovore z Rusijo v Minsku, kot so to prejšnji teden predlagali v Kremlju. Iz Kremlja so sicer danes sporočili, da je ruska delegacija za pogovore z Ukrajino že prispela v Minsk, z Ukrajinci pa so se pripravljeni sestati v beloruskem kraju Gomel, ki leži v bližini meje z Ukrajino. Uradni Kiiv je bil pripravljen na pogovore z rusko delegacijo, vendar bi ti po njihovi oceni morali potekati na nevtralnem področju – predlagali so Varšavo. Zelenski je danes dejal, da bi bili pogovori v Minsku možni, če Rusija ne bi napadla Ukrajine iz beloruskega ozemlja. V uradnem Kiivu ocenjujejo, da je prihod ruske delegacije v Belorusijo dokaz, da je Rusija izgubila prvotni zagon v ofenzivi. Kremelj je medtem sporočil, da se ruska ofenziva ne bo zaustavila, tudi če pride do pogovorov z Ukrajino. Svetovalec predsednika Zelenskega Mihail Podoljak ocenjuje, da Rusija želi pritisniti na Ukrajino in jo predstaviti na način, da je Ukrajina tista, ki se ne želi pogajati.

Ukrajina ustanavlja tujsko legijo Potem ko so ukrajinske oblasti na spletu objavile napotke, kako se izdelujejo molotovke za obrambo pred ruskimi silami, so v številnih krajih ljudje – tudi v parkih – začeli izdelovati molotovke. V Lvivu/Lvovu je tudi tamkajšnja pivovarna zamenjala proizvodno linijo in začela izdelovati molotovke. Pred centri za nabor prostovoljcev, ki jih je Ukrajina pozivala k obrambi države, so se v minulih dneh vile dolge vrste. Danes je predsednik Zelenski napovedal, da Ukrajina za obrambo države ustanavlja »tujsko legijo«, v katero se bodo za obrambo države lahko prijavili prostovoljci iz tujine. Številne zahodne države v Ukrajino sicer pošiljajo orožje. Včeraj zvečer je odločitev za pošiljanje orožja Ukrajini sprejela tudi Nemčija, ki je to v minulih tednih, sklicujoč se na svojo zgodovinsko vlogo po 2. svetovni vojni, zavračala. 1000 izstrelkov protitanskovskega orožja in 500 raket zemlja-zrak stinger bodo iz zalog nemške vojske za obrambo pred Rusijo dostavili Ukrajini. »Ruska invazija Ukrajine predstavlja preobrat. Naša dolžnost je, da storimo kar največ v naših močeh za podporo Ukrajine in njeno zmožnost, da se brani pred Putinovo invazijsko vojsko,« je prelomno nemško odločitev opisal nemški kancler Olaf Scholz. Po ocenah Združenih narodov je doslej iz Ukrajine zbežalo slabih tristo tisoč ljudi. Begunci se še naprej stekajo na Poljsko, Slovaško, Madžarsko, Romunijo in Moldavijo. V te sosednje države naj bi jih po podatkih OCHA zbežalo že 116.000, znotraj Ukrajine pa je na begu vsaj 160.000 ljudi.

Novi krizni sestanki, dogovor o blokiranju nekaterih ruskih bank v sistemu Swift O soočanju z begunsko krizo bodo na današnjem izrednem zasedanju govorili notranji ministri EU. Na izrednem zasedanju se bodo sešli tudi zunanji ministri EU. Pripravljal naj bi se namreč tretji sklop sankcij proti Rusiji. Zahodne zaveznice, vključno z Evropsko komisijo, so namreč dosegle načelni dogovor o nizu novih finančnih sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije nad Ukrajino. Te vključujejo tudi izključitev določenih ruskih bank iz plačilnega sistema Swift, kar zaradi nasprotovanja nekaterih evropskih držav – med njimi tudi Nemčije in Italije – doslej ni bilo možno sprejeti. Toda tega nasprotovanja sedaj ni več. Evropska komisija, Francija, Nemčija, Italija, Velika Britanija, ZDA in Kanada so se v noči na nedeljo dogovorile, da bodo zagotovile umik določenih ruskih bank iz združenja za svetovno medbančno finančno telekomunikacijo Swift. Najprej naj bi od tega sistema medbančnih transakcij odrezali tiste banke, ki so deležne že sankcij mednarodne skupnosti, so sporočili iz nemške vlade. Zahodne države napovedujejo tudi sankcioniranje ruske centralne banke, s čimer naj bi ji onemogočili uporabo mednarodnih rezerv, s katerimi bi lahko spodkopavala učinek mednarodnih sankcij. Ruska centralna banka premore čez šesto milijard dolarjev finančnih rezerv.

Moskva trdi, da so uničili skoraj 1000 vojaških objektov Ruska vojska je po lastnih navedbah od začetka napada na Ukrajino zajela 471 ukrajinskih vojakov. Uničili so 975 ukrajinskih vojaških objektov, je danes v Moskvi dejal tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov. Na območju mesta Harkov se je po njegovih navedbah predala celotna ukrajinska enota, oborožena s protiraketnim sistemom Buk-M1, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Povedal je še, da so ruske sile od začetka napada sestrelile osem bojnih letal in sedem helikopterjev ukrajinske vojske. Poleg tega so po trditvah Konašenkova na tleh uničili še 28 letal in 223 tankov ter drugih bojnih vozil. Medtem pa ruski predstavnik ni povedal, koliko je bilo doslej žrtev napada na ruski strani. Ruski predsednik Vladimir Putin se je danes zahvalil specialnim enotam za opravljanje nalog v Ukrajini. STA

V društvu Slovenija - Rusija obsodili rusko invazijo Tudi v društvu Slovenija - Rusija so sporočili, da z ogorčenjem nasprotujejo napadu Rusije na Ukrajino in se pridružujejo obsodbam ruske agresije s strani slovenskega državnega vrha. Na društvu so izrazili solidarnost z ukrajinskim narodom in delom ruske družbe, ki nasprotuje vojni. Ruski vrh so pozvali, naj nemudoma ustavi vojaške aktivnosti zoper Ukrajino in prepreči nadaljnje človeške žrtve, trpljenje in razdejanje na ozemlju suverene sosednje države. Vojno so ostro obsodili tudi v Zvezi Slovenskih častnikov. STA

Mednarodna judo zveza Putinu začasno odvzela status častnega predsednika Na rusko invazijo na Ukrajino se je odzvala tudi Mednarodna judo zveza (IJF), ki je ruskemu predsedniku države Vladimirju Putinu začasno odvzela status častnega predsednika in ambasadorja krovne svetovne federacije za judo. Putin, ki ima v judu črn pas, je naziv častnega predsednika zveze prejel leta 2008. »V luči vojne, ki poteka v Ukrajini, Mednarodna judo zveza sporoča, da je Vladimirju Putinu suspendirala status častnega predsednika in ambasadorja Mednarodne judo zveze,« so pri IJF zapisali v sporočilu na svoji spletni stani. STA

Zelenski: Nastala je mednarodna koalicija v podporo Ukrajini Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes izrazil zadovoljstvo, da njegova država prejema pomoč od mednarodnih zaveznikov, medtem ko ruske sile nadaljujejo napad nanjo. Zelenski je tudi pozval tujce, naj pridejo v Ukrajino in se borijo skupaj z Ukrajinci, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Prejemamo orožje, zdravila, hrano, dizelsko gorivo in denar,« je Zelenski dejal v video nagovoru in dodal, da je že nastala močna protivojna koalicija v podporo Ukrajini. »Ni večjega prispevka, ki bi ga lahko posameznik dal za mir,« je generalštab zapisal v objavi na Facebooku in dodal, da bodo tuji borci del mednarodne legije za obrambo Ukrajine. STA

Scholz napovedal znatno povečanje sredstev za obrambo Nemški kancler Olaf Scholz je danes napovedal povečanje nemškega obrambnega proračuna, poročajo tuje tiskovne agencije. Letos bo Nemčija za vojaško opremo namenila 100 milijard evrov, obrambni proračun pa bo presegel mejo dveh odstotkov bruto domačega proizvoda. Nemški kancler je napovedal gradnjo dveh novih terminalov za utekočinjeni plin, s čimer bi zmanjšali odvisnost Nemčije od ruskega zemeljskega plina. Terminala bosta v mestih Brunsbüttel in Wilhelmshaven na severu Nemčije. STA