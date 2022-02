Medtem ko Kijev ni padel, pa ruski vojaki na drugih delih bojišč pridobivajo na nadzoru ozemlja. Ruski vojaki so danes zjutraj vstopili v drugo največjo mesto Harkov, kjer sedaj potekajo boji.

Čeprav se je pričakovalo, da bodo ruske sile močno obstreljevale Kijev tudi v noči na nedeljo, se to večinoma ni zgodilo. O eksplozijah se je poročalo iz obronkov mesta, v prestolnici pa so zadonele sirene pred zračnimi napadi. Slišati je bilo tudi strelske spopade. Ukrajinskim vojakom je še uspevalo ruskim silam preprečevati prodor do prestolnice.

Obrambna linija pa je očitno padla pri drugem največjem mestu na severovzhodu države, Harkovu. Ruski vojaki naj bi tam po navedbah ukrajinskega notranjega ministrstva vstopili v mesto. Na ulicah je videti ruska vojaška vozila, mestne oblasti pa so prebivalce pozvale, naj ne zapuščajo svojih domov.

V ruske roke je padlo tudi manjše mesto Nova Kakhovka na jugu države, ki je strateškega pomena za vojno oskrbo Krimskega polotoka. Po poročanju tamkajšnjega župana so ruski vojaki vstopili v mestu, zasedli so vladno poslopje in sneli ukrajinsko zastavo.

Zadeti cilji energetske infrastrukture To noč naj bilo zadetih več ciljev energetske infrastrukture. Prebivalce Kijeva so svarili pred strupi v zraku, saj so ruske rakete zadele v napadih na kraj Vasilkiv jugovzhodno od prestolnice zadele naftni terminal. Zagorel naj bi še en naftni terminal v provinci Luhanks. Po poročanjih proruskih separatistov naj bi jih zadele ukrajinske rakete pri kraju Rovenki. Prav naj bi ruske sile zadele tudi plinovod v bližini Harkiva, kjer je vsaj ena raketa zadela tudi stanovanjski blok. V Kijevu sicer do ponedeljka zjutraj velja policijska ura, v tem času pa bodo oblasti vse, ki se bodo zadrževali na cestah pojmovali kot sodelavce agresorjev. »Obdržali smo se in uspešno odvračamo sovražne napade. Boji se nadaljujejo (…) Bojevali se bomo tako dolgo, da osvobodimo državo,« je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sporočal po spletnih omrežjih.

Ukrajina ustanavlja tujsko legijo Potem ko so ukrajinske oblasti na spletu objavili napotke, kako se izdelujejo molotovke za obrambo pred ruskimi silami, so v številnih krajih ljudje – tudi v parkih – začeli izdelovati molotovke. V Lvivu je tudi tamkajšnja pivovarna zamenjala produkcijsko linijo in začela izdelovati molotovke. Pred centri za nabor prostovoljcev, ki jih je Ukrajina pozivala k obrambi države, so se v minulih dneh vile dolge vrste. Danes je predsednik Zelenski napovedal, da Ukrajina za obrambo države ustanavlja »tujsko legijo«, v katero se bodo za obrambo države lahko prijavili prostovoljci iz tujine. Številne zahodne države v Ukrajino sicer pošiljajo orožje. Včeraj zvečer je odločitev za pošiljanje orožja Ukrajini sprejela tudi Nemčija, ki je to v minulih tednih, sklicujoč se na svojo zgodovinsko vlogo po 2. svetovni vojni, to zavračala. 1000 izstrelkov protitanskovskega orožja in 500 raket zemlja-zrak stinger bodo iz zalog nemške vojske za obrambo pred Rusijo dostavili Ukrajini. »Ruska invazija Ukrajine predstavlja preobrat. Naša dolžnost je, da storimo kar največ v naših močeh za podporo Ukrajine in njeno zmožnost, da se brani pred Putinovo invazijsko vojsko,« je prelomno nemško odločitev opisal nemški kancler Olaf Scholz. Po ocenah Združenih narodov je doslej iz Ukrajine zbežalo slabih tristo tisoč ljudi. Begunci se še naprej stekajo na Poljsko, Slovaško, Madžarsko, Romunijo in Moldavijo. V te sosednje države naj bi jih po podatkih OCHA zbežalo že 116.000, znotraj Ukrajine pa je na begu vsaj 160.000 ljudi.