Vse kaže, da bo odvzem finala lige prvakov Rusiji le prvi ukrep Uefe po ruski agresiji v Ukrajini. Angleški časnik The Times je danes poročal, da je krovna zveza 55 evropskih nogometnih zvez, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, včeraj že sprožila postopke za prekinitev pokroviteljske pogodbe z Gazpromom. Ta je glavni sponzor lige prvakov, njegov vložek pa je ocenjen na okoli 100 milijonov evrov, dodaja časnik.

Uefa je po petkovi seji izvršnega odbora sporočila, da bo finale lige prvakov 28. maja odigran na Stade de France v Parizu namesto v Sankt Peterburgu. Dodatno je zveza odločila tudi, da bodo klubi iz Ukrajine in Rusije ter državne reprezentance obeh držav za nedoločen čas vse domače tekme pod okriljem Uefe igrale na nevtralnih območjih.

Napovedala je še, da bo spremljala dogajanje in po potrebi sprejela dodatne ukrepe.

Na petkovi seji sicer še ni bilo govora o prihodnji vlogi Gazproma, je za nemško tiskovno agencijo dpa dejal vodja nemške nogometne zveze Rainer Koch. Ta je pojasnil, da so bili na vrsti prva najnujnejša vprašanja, a da je tudi vprašanje vloge Gazproma pomembno vprašanje.

Glede dogajanja v zadnjih dneh na Uefi je Čeferin povedal, da je neprestano na telefonih in sestankih. »Dva dni sem bil zaprt v svojo delovno sobo, tudi najožji sodelavci niso poznali mojega odgovora na zapleten položaj. Predsednika ruske zveze (Aleksandra Djukova, predsednika uprave Gazprom Neft, op. a.) sem poklical in mu povedal, da bomo Rusiji vzeli organizacijo finala, saj da je tako prav,« je za Delo še pojasnil Čeferin.

»Skupaj s francosko vlado bo Uefa izvedla tudi večstranske ukrepe za zagotavljanje pomoči in reševanja nogometašev in njihovih družin v Ukrajini, ki jim grozi človeško trpljenje, uničenje in izgon,« je sporočila v petek in se zahvalila francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu za pomoč pri tem vprašanju.

Nogometaši v Ukrajini

Medtem je v sobotnih večernih urah portal 24ur poročal, da je Čeferinu v Ukrajini uspelo organizirati poseben prevoz za ujete tuje nogometaše do romunske meje. Iz poročila sicer ni jasno, koliko jih je bilo prepeljanih iz Ukrajine.

Po iskanju pomoči pri evropskih vladah je prvi mož evropskega nogometa pomoč našel neposredno pri Ukrajinski nogometni zvezi. Ta je zagotovila dva avtobusa, ki sta nogometaše prevzela in jih odpeljala do železniške postaje. Ob 16.50 so se vkrcali na vlak za Ukrajino, je poročal 24ur.

»Ko sem videl fotografije ujetih nogometašev in njihovih družin, tudi dojenčkov, sem vedel, da moram pomagati. Bili so psihično čisto na dnu. Ko smo govorili po telefonu in so hoteli kar peš na cesto, sem jim govoril: 'Zagotovo vas bom spravil ven, samo umirite se!' Nekako sem si mislil, da mi bo uspelo, a vedel tega nisem. Moral sem jim dvigovati moralo,« je v pogovoru za portal pojasnil Čeferin.

Medtem ko se ukrepi Uefe po napadu na Ukrajino vrstijo, pa še vedno ni znano, kako se bo na dogajanje odzvala Mednarodna nogometna zveza (Fifa). Ta tudi po pozivu Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) za prestavitev vseh tekmovanj iz Rusije še ni rekla ničesar o dodatnih kvalifikacijah za SP, ki bi med drugimi prizorišči morale biti tudi v Rusiji.

Nogometne zveze Češke, Poljske in Švedske so sicer že v četrtek napovedale, da ne bodo igrale v Rusiji. Moskva bi konec marca po predvidenem sporedu dodatnih kvalifikacij v polfinalu gostila tekmo Rusije in Poljske, v primeru ruske zmage pa bi nato gostila še finale, v katerem bi igrala proti zmagovalcu obračuna Švedska - Češka.

Danes se je stališču domače zveze pridružil tudi poljski kapetan Robert Lewandowski, ki je na Twitterju zapisal, da gre za pravilno odločitev. »Ne predstavljam si, da bi igrali proti Rusiji v času, ko se izvaja vojaška agresija v Ukrajini,« je dejal. »Ruski nogometaši in njihovi navijači niso odgovorni za stanje, vendar se ne moremo pretvarjati, da se nič ne dogaja,« je dodal.