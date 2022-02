Kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, je svet za nacionalno varnost na svoji 4. redni seji obravnaval različne nacionalne varnostne vidike ruske agresije na Ukrajino.

Obravnavali so gospodarske in finančne posledice agresije ter gospodarskih sankcij zoper Rusijo. Pristojne službe so poročale o pripravah na namestitev beguncev ter različnih ukrepih pomoči Ukrajini, so dodali.

»Slovenija kot članica EU in zveze Nato usklajuje svoje ukrepe z zavezniki. V nacionalnem varnostnem interesu Slovenije je, da se Ukrajina ohrani pred agresijo, da se ogrožanje vzhodnega bloka EU in Nata zmanjša ter da posledično ne pride niti do nove hladne vojne niti do zaostrovanja sankcij zoper Rusko federacijo,« so zapisali v premierjevem kabinetu.

Ukrajini naj se zagotovi vsa podpora Dodali so še, da je Slovenija »enotna in združena z zavezniki v EU in Natu v obsodbi agresije ruske vojske na Ukrajino ter v naporih, da se Ukrajini zagotovi vsa potrebna pomoč«. Da je Slovenija glede tega enotna, sta po seji med drugim potrdila in kot pomembno izpostavila tudi predsednik republike Borut Pahor ter predsednik LMŠ Marjan Šarec, ki je bil na sejo vabljen kot predsednik največje opozicijske stranke v DZ. »To, da je slovenska politika enotna, je v taki situaciji zelo pomembno, da smo skupaj z zavezniki, kjer se posvetujemo in usklajujemo, prav tako,« je dejal Pahor. Razloge, ki jih za agresijo navaja Rusija, je označil za neutemeljene, to pa da ustvarja moralno prednost Ukrajine v svetovni javnosti. Je pa dodal, da ob vojaški pomoči Ukrajini ne gre prezreti možnih poti za diplomatsko končanje sovražnosti. Šarec je dejal, da so danes med drugim slišali analizo dogajanja. »Predvsem pa smo ugotovili, da tukaj Slovenija stoji enotno, ne glede na naše politične barve,« je dejal in dodal, da gre za »dejanje agresije, ki nima opravičila«. Glede delovanja Slovenije je tudi on izpostavil pomen usklajenosti z EU in Natom. Poleg njiju je sicer premier na sejo povabil še predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča in predsednika državnega sveta Alojza Kovšco, obenem pa še direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Janeza Stuška, direktorja Obveščevalno-varnostne službe ministrstva za obrambo Jaroša Britovška, direktorja urada vlade za informacijsko varnost Uroša Sveteta in načelnika generalštaba Slovenske vojske generalmajorja Roberta Glavaša.