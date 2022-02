Manchester City do treh točk na Goodison Parku

Nogometaši Manchester Cityja so na današnji tekmi 27. kroga angleškega prvenstva v Liverpoolu premagali Everton z 1:0 in so še naprej na prvem mestu. Na Goodison Parku je bil mož odločitve angleški reprezentant Phil Foden, edini gol na dvoboju je dosegel v 82. minuti.