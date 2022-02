V združenju letališč optimistični glede rasti letalskega prometa

Kljub počasnejšemu okrevanju od pričakovanega in še vedno prisotnim finančnim izzivom je sprostitev omejitev potovanj na nekaterih ključnih letalskih trgih letalski industriji prinesla nekaj novega optimizma in zagona, so sporočili iz združenja letališč Airports Council International (ACI).