Skupina se je po pisanju britanskega BBC na vrhu lestvice znašla po izjemno uspešnem letu, ko so bili trikrat na vrhu ameriške Billboardove lestvice in si prislužili nominacijo za nagrado grammy za singel Butter, ki ga je navdihnil Michael Jackson.

Skupina je izdala tudi album največjih uspešnic v japonskem jeziku BTS: The Best, ki je bil najbolje prodajani album leta na japonski lestvici Oricon. Tako se je prvič po 37 letih na vrhu lestvice znašlo tuje glasbeno ime. Nazadnje je to uspelo Michaelu Jacksonu z albumom Thriller iz leta 1984.

Tudi v Južni Koreji je izdaja zgoščenke Butter ob koncu leta zasedla prvo mesto na lestvicah.

S seštevkom prodaje, pretokov in prenosov so postali najuspešnejši izvajalec leta 2021 na svetu, je sporočilo združenje IFPI, ki jim je podelil nagrado Global Recording Artist Of The Year.

»Fenomenalen uspeh skupine BTS v zadnjem letu je dokaz njihove ustvarjalnosti, trdega dela in nenehne predanosti v iskanju načinov, kako svojo glasbo približati svetu,« je povedala izvršna direktorica IFPI Frances Moore.

Drugo mesto je zasedla ameriška kantavtorica Taylor Swift, Adele je osvojila tretje mesto.