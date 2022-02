V deževnem Sydneyju je več sto ljudi zahtevalo dodatne sankcije proti Rusiji, v Tokiu so terjali izključitev Rusije iz Varnostnega sveta ZN. Oboji so se strinjali, da je treba okrepiti pritisk na Moskvo. »To je vojna med diktaturo in demokracijo,« je poudaril eden od protestnikov v japonski prestolnici.

V Gruziji, ki je tako kot Ukrajina nekdanja sovjetska republika in je bila sama leta 2008 tarča ruske vojaške invazije, je solidarnost z Ukrajino v petek zvečer na ulicah izražalo kar okoli 30.000 ljudi. »Sočustvujemo z Ukrajino, morda še bolj kot ostale države, ker smo na lastnih tleh doživeli rusko barbarsko agresijo,« je dejal eden od njih.

Na plakatih: »Ali znate prepoznati zgodovino, ko se ta ponavlja?"

Protestni shod v Rimu v petek zvečer se je vil čez središče mesta do Koloseja, spremljali pa so ga napisi, kot so »Putin morilec«, »Mir, ne vojna« in »Izključite Rusijo iz Swifta«. Ruskega predsednika Vladimirja Putina so primerjali s Hitlerjem in se na plakatih spraševali: »Ali znate prepoznati zgodovino, ko se ta ponavlja?"

Pred ruskim veleposlaništvom v Atenah se je na poziv levih strank v petek zvečer zbralo kakih 2000 ljudi, ki so obsodili »imperialistično vojno proti narodom«. Sicer pa so shodi v podporo Ukrajini in proti Rusiji med drugim potekali tudi v več kanadskih mestih in v Argentini.

Danes se je več sto protestnikov poleg tega zbralo v Zagrebu, več tisoč v nemškem Frankfurtu, shod je napovedan tudi v Parizu.

V Londonu je medtem več sto ljudi z jajci in rdečo barvo obmetavalo tamkajšnje rusko veleposlaništvo ter ga prekrilo z napisi v podporo Ukrajini in slikami ukrajinske zastave. V Litvi pa je protest potekal tudi pred veleposlaništvom Nemčije, kjer je več deset ljudi zahtevalo takojšnjo izključitev Rusije iz sistema Swift, čemur naj bi Nemčija zaenkrat nasprotovala.