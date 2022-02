»Danes sem oba skoka naredila še bolje kot v kvalifikacijah. Ocena je bila korektna. Sicer sem potem, ko sem si skoka ogledala na počasnem posnetku, videla, da ju znam prikazati še precej bolje,« je iz Nemčije sporočila 28-letna telovadka, za katero je to že tretja zmaga v svetovnem pokalu v karieri ter skupno 23. uvrstitev na zmagovalni oder pokala.

»Kako dobro, te tekme se bom spominjala z najlepšimi možnimi občutki. Vedela sem, da sem dobro pripravljena, a nisem si mislila, da bom že na prvi tekmi osvojila zlato kolajno. Sanjsko,« je še dejala Ljubljančanka.

Razkrila je, da si je že dolgo želela zmagati na tem prizorišču. »Že 'sto let' sem si želela zmago v Cottbusu, doslej sem imela eno drugo in dve tretji mesti iz dvorane Lausitz Arena. Danes živim svoje sanje,« je še dejala telovadka Zelene jame, ki so ji na podelitvi zaigrali Zdravljico.

»To je nekaj najlepšega na svetu, zdi se mi pošteno, da športnik ob zmagi na tekmah najvišje ravni lahko na stopničkah posluša himno,« dobre volje ni skrivala Kysselefova, ki bo nedeljo izkoristila za trening, v ponedeljek pa jo že čaka pot na naslednjo postojanko svetovnega pokala v Doho.

»Današnja zmaga je res lepa spodbuda za naprej. Moj cilj v Katarju bo seveda spet uvrstitev med prve tri. Upam, da bom sezono nadaljevala v tem slogu.«

V nedeljo pa finalni nastop čaka še Lucijo Hribar, ki bo tekmovala med najboljšo osmerico parterja.