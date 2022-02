»Estonija prepoveduje ruske letalske družbe iz svojega zračnega prostora. Vabimo vse države EU, da storijo enako. Za letala agresorske države na demokratičnem nebu ni prostora,« je na twitterju zapisala estonska premierka Kaja Kallas.

Slovenski premier Janez Janša je poobjavil tvit Kallasove in ob tem zapisal, da bo Slovenija storila enako. To se je medtem tudi že zgodilo.

Za ta korak sta se danes odločili tudi Litva in Latvija. »Vse sankcije delujejo veliko uspešneje, če so daljnosežne in obsežne. Zato se Latvija v tej zadevi strinja z ostalima baltskima državama,« je sporočil latvijski minister za promet Talis Linkaits. Po navedbah njegovega litovskega kolega Mariusa Skuodisa naj bi vse tri baltske države zračni prostor za ruska letala zaprle istočasno.

Romunija je sledila zgledu številnih drugih držav in tudi sama prepovedala prelete, vzlete in pristanke vseh letal ruskih letalskih družb, je danes sporočil zunanji minister Bogdan Aurescu. Vlada že pripravlja ustrezno resolucijo.

Podobno odločitev je sprejela tudi Bolgarija. Ruska letala ne smejo več vstopati v suveren bolgarski zračni prostor, ki sega tudi nad teritorialnimi vodami Bolgarije, je v izjavi navedlo bolgarsko ministrstvo za promet.

Rusija se je na poteze evropskih držav že odzvala in doslej svoj zračni prostor zaprla za letala iz Bolgarije, Poljske in Češke, je v danes v izjavi sporočila ruska zvezna agencija za zračni promet. Poljska in Češka sta se namreč za ta korak odločili kot prvi v EU.